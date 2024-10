Goya Toledo presenta a su 'modern family': de las hijas a la exmujer de su marido

La actriz Goya Toledo comparte su vida desde 2011 con Craig Ross, guitarrista de Lenny Kravitz. La pareja es tan discreta que tan solo existe una foto del día de su boda, celebrada a principios de 2015. En la instantánea aparece la intérprete canaria, de 55 años, vestida de blanco, con una flor en el pelo y brindando por su amor. Después de tanto tiempo juntos, el matrimonio ha normalizado vivir a miles de kilómetros de distancia. Ella tiene fijada su residencia en España y él en Estados Unidos. "No cuenta quién viene y quién va, sino el que pueda, viene. No sé cómo lo hemos hecho, pero hemos llegado hasta aquí y ojalá siga toda la vida", declaró Goya en ¡HOLA!.

© Europa Press

Tras vivir un sonado romance con el actor francés Olivier Martínez, la protagonista de Amores perros o Las 13 rosas encontró en el músico la estabilidad que buscaba y las ganas de formar una familia. "Si llega, sería una maravilla. Y si no, pues tampoco vamos a volvernos loco. No quiero sentir presión con eso ni con nada. Hay que quitarse estrés en la vida y disfrutar más", dijo al hablar sobre la maternidad.

© goyatoledo

La actriz y el guitarrista no han tenido hijos en común, pero Goya ejerce un papel fundamental en las vidas de Mia y Devon, las hijas que su marido tuvo con la modelo Anna Bauer, su primera esposa. La intérprete siente un enorme cariño por ellas y no puede estar más orgullosa de sus logros. Además, intenta estar a su lado en los momentos más especiales, como anoche, que salió a celebrar el cumpleaños de Devon con el resto de la familia. "Feliz cumpleaños, hermosa. Te queremos", publicó la intérprete junto a esta foto.

© goyatoledo

Devon sopló las velas de su tarta en presencia de sus padres y sus respectivas parejas, pues su madre llegó con su actual marido, el diseñador de producción Paul Austerberry, conocido por haber trabajado en películas tan exitosas como La forma del agua o El color púrpura. La joven, de 25 años, era la viva imagen de la felicidad y expresó: "El hogar es donde está el corazón". La gran ausente de la celebración fue su hermana Mia, que es fotógrafa profesional. De hecho, suele irse de gira con su padre y retratar a Lenny Kravitz sobre el escenario como una auténtica estrella.

© miarossss

Devon, por su parte, tiene un gran currículum a sus espaldas a pesar de su juventud. Ha heredado la pasión por la música de su padre y ha seguido los pasos de su madre como modelo. Sin embargo, su verdadera vocación es ser actriz. En 2022 formó parte del elenco de Irma Vep, la joya de Olivier Assayas, con Alicia Vikander de protagonista, y supo que ese era su sitio. "Siempre quise ser actriz, pero es una industria muy difícil de entrar... Simplemente me llegó en el momento perfecto: conseguí una audición para Irma Vep a través de mi agencia de modelos y me contrataron", dijo en The Glass Magazine.

© Getty Images

Hace tan solo unos meses, se estrenó Mi primera película, de la directora Zia Anger, que explora el viaje emocional de una joven directora a través de la creación, el crecimiento, la soledad y los desafíos de la industria cinematográfica. "Aprendí mucho de Odessa, que es la protagonista... Adquirí un verdadero aprecio por el trabajo que implica", manifestó.