El viaje más familiar de Tamara Falcó a París en recuerdo de su bisabuela

El reciente viaje de la familia Falcó a París tenía como objetivo rendir homenaje a María de la Luz Mariátegui y Pérez de Barradas, abuela del fallecido Carlos Falco y, por tanto, bisabuela de Tamara y sus hermanos Manuel, Xandra, Duarta y Adara. El pasado sábado, los marqueses de Griñón, los de Castel-Moncayo y los de Cubas visitaron la tumba de su ilustre antepasada en el cementerio de Montmartre, donde están enterradas figuras tan célebres como los escritores Stendhal y Émile Zola, y el compositor Héctor Berlioz. Después, celebraron una misa en su memoria.

© ionieva

Tamara ha sido la encargada de organizar esta escapada tan simbólica tras varios meses intentando convencer a sus familiares. "Tengo un grupo de WhatsApp con los Falcó y llevo meses intentando que vayamos a París a visitar la tumba de nuestra bisabuela, queremos ir toda la familia pero nadie me contesta", dijo entre risas a principios de año en el programa Martínez y Hermanos, de Cuatro. Tamara explicó entonces que dentro de ese grupo también estaban sus sobrinos, sus primos... Finalmente, se unieron al viaje Manuel Falcó y su mujer Amparo Corsini con sus hijas Manuela y Mariana, así como Álvaro Falcó y su mujer Isabelle Junot.

© isabellejunot

María de la Luz Mariátegui y Pérez de Barradas era la madre de Hilda Fernández de Córdoba Mariátegui, abuela paterna de Tamara, y ostentaba el título de marquesa de Bay. Nació en Madrid el 22 de febrero de 1881 y falleció el 23 de marzo de 1959 en París. Se casó con Joaquín Fernández de Córdova y Osma, duque de Arión (1870-1957), II duque de Cánovas del Castillo, XV marqués de Povar, XI marqués de Mancera, II marqués de la Puente, V de la Puente y Sotomayor, II de Cubas, IV de Griñón, XII de Malpica, X marqués de Valero, II marqués de Alboloduy, II conde de Santa Isabel y X conde de Berantevilla. La otra bisabuela de Tamara, Carlota Maximiliana de Escandón y Barrón, nació el el 28 de marzo de 1864 en París y murió en la misma ciudad el 15 de abril de 1936, dejando a sus descendientes joyas tan espectaculares como la tiara de perlas y diamantes que lucieron Xandra Falcó e Isabelle Junot en sus respectivas bodas.

© GTRES

© isabellejunot

La marquesa de Griñón, en cambio, se decantó por una tiara de inspiración Art-Deco mucho más pequeña, perteneciente a su abuela Hilda Fernández de Córdoba Mariátegui. También lucieron esta joya Janine Girod en su boda con Carlos Falcó; Carla Falcó, actual duquesa de Montellano, para su matrimonio con Jaime Matossian; y Amparo Corsini, cuando pronunció el 'sí, quiero' con Manuel Falcó.

© tamara_falco

En una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2007, Tamara contó que su familia conserva varias joyas de la firma francesa Chaumet que han pasado de generación en generación. "Una de ellas es la pulsera de petición de mano de mi abuela Hilda Fernández de Córdoba y Mariátegui, que ha llegado hasta mí. Mi abuelo, Manuel Falcó, encargó una pulsera a Chaumet que fue tan difícil de hacer, que no pudo estar terminada para la petición de mano. Por lo cual acabó regalándole dos. Sin embargo, siempre me han dicho que la verdadera joya es la que me ha llegado a mí, porque la importancia reside en que la montura sea de Chaumet", explicó.

© ionieva

De esta firma también es el impresionante collar de diamantes y turquesas que lució Carla Falcó, hija de Felipe Falcó, sobrina de Carlos Falcó, prima de Tamara Falcó y, por tanto, también bisnieta de Carlota Maximiliana de Escandón y Barrón, en la aristocrática boda de su hijo Felipe Matossian Falcó, marqués de Pons, con Ina Morenés Allende-Salazar, hija de la Marquesa de Velada. Esta joya fue encargada en 1891 a la emblemática firma francesa Chaumet por los duques de Fernán Núñez, quienes se lo regalaron a Carlota Maximiliana de Escandón y Barrón por su boda con Felipe Falcó y Osorio. Tiempo después, la dueña del collar se lo entregó a Hilda Fernández de Córdoba y Mariátegui, esposa de su primogénito, Manuel Falcó y Escandón, y de ahí, pasó a manos de su nieta Carla.