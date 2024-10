La comentada reaparición de Pampita mientras su ex, Benjamín Vicuña, habla de su divorcio

Mientras todos siguen hablando del culebrón de su divorcio con el político y empresario Roberto García Moritán, Pampita ha reaparecido ante los medios. La popular modelo y presentadora argentina, cuyo nombre real es Ana Carolina Ardohain, ha elegido una cita solidaria para su primer acto público tras su separación.

© barbiesimonsok

La sonrisa de Pampita

Pampita sabía que iba a ser el centro de todos los flashes y así fue. La jurado del programa Bailando causó furor a su llegada, luciendo un sugerente vestido de color blanco con cut outs y detalles de brillantes, que combinó con unas sandalias plateadas de taconazo y plataforma. Se mostró especialmente sonriente y feliz, algo que está siendo muy comentazo. Quizá, como suele suceder muchas veces en estos casos, la procesión iba por dentro.

© barbiesimonsok

Más de 400 invitados se dieron cita en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires para recaudar fondos para Fundaleu, la fundación sin fines de lucro para la investigación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas de la sangre. Muchas estrellas de la sociedad argentina quisieron aportar su granito de arena y Pampita también, siendo su primera salida tras separarse de Roberto García Moritán, quien a raíz de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto ha decidido presentar su renuncia como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

© diuksss

'Reina' de la pista

La bella presentadora disfrutó al máximo de la fiesta e, incluso, inauguró la pista de baile. Primero lo hizo con el banquero Agustín Devoto y después siguió bailando con su amiga Barbie Simons, además de Diego Diamante o Hernán Piquín, entre otros.

Las imágenes demuestran lo bien que se lo pasó Pampita y por unas horas pudo olvidarse de los días tan complicados que está viviendo tras su inesperada ruptura con el padre de su hija Ana.

© diuksss

Las palabras de Benjamín Vicuña

En medio de todo este revuelo mediático, quien se ha pronunciado ha sido el exnovio de Pampita, Benjamín Vicuña. El conocido actor chileno habló con el programa LAM y aseguró que "es un tema delicado". "Me cuesta despegarme de una situación que conozco, por experiencia propia (...) Todos los que vivimos una separación sabemos que en la intimidad ya es un montón... A eso sumarle el ruido exterior, el runrún, lo mediático, lo que dicen, lo que dejan de decir... Yo solo puedo comentarles que somos una familia", confesó.

© benjaminvicuna

Al preguntarle cuál era el papel que estaba desempeñando en todo este tema, el actor de El encargado, Terapia alternativa o Vis a vis dijo rotundo: "No tengo un rol más que acompañar desde la crianza de mis hijos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde".

Vicuña se mostró muy discreto al hablar de la separación de Ana Carolina y Roberto y quiso dejar claro que: "Yo sigo con mi vida, sigo con mi trabajo... (...) Trato de enviar la mejor de las ondas a los verdaderos protagonistas para que puedan superar esto de la mejor manera".

© Getty Images Benjamin Vicuña y Pampita en 2013

Hay que recordar que Benjamín y Pampita estuvieron juntos entre 2005 y 2015, una década de relación durante la que tuvieron cuatro hijos: Blanca, que nació en 2006, Bautista, de 16 años, Beltrán, de 12, y Benicio, de 10. La tragedia golpeó duramente a la familia el 8 de septiembre de 2012 cuando Blanca falleció como consecuencia de una neumonía hemorrágica que le ocasionó un fallo multiorgánico. Blanca había estado nueve días ingresada en la Clínica Las Condes de Chile después de unas vacaciones familiares en la Riviera Maya.