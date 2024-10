Pampita y García Moritán: los detalles del escándalo del que todo el mundo habla en Argentina

Durante estos días no se habla de otra cosa en Argentina. Y es que más de uno sigue en shock después de enterarse de la separación de Ana Carolina Ardohain, más conocida como 'Pampita', y Roberto García Moritán. Parecía que eran la pareja perfecta, siempre tan enamorados, tan cariñosos, presumiendo de su preciosa familia... Pero todo cambió el 20 de septiembre. Algo pasó que rompió todo en mil pedazos, y ya no hay vuelta atrás.

© robergmoritan

El comienzo de todo

Después de varios días de rumores en los que se ha hablado de supuestas infidelidades por parte del político argentino, chats comprometedores e, incluso, problemas económicos, finalmente se terminaron confirmando las sospechas. La bonita historia de amor de Pampita, de 46 años, y García Moritán, de 49, había llegado a su fin.

"En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo. Debido a esto quiero aclarar de manera definitiva lo siguiente: hace un tiempo ya, que Carolina y yo nos hemos separado", aseguró el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado que compartió el 28 de septiembre en sus redes sociales.

© pampitaoficial

© pampitaoficial

En la misma línea, el empresario argentino aseguró que se trataba de una "decisión difícil y dolorosa como cualquier separación", pero lo hicieron con el "propósito de proteger la paz y el bienestar" de su familia. "Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar a nuestros hijos. Ellos no merecen ser parte de ningún conflicto, ni leer ni escuchar las cosas que dicen", añadió el político argentino, pidiendo que se diera "por terminado este capítulo en lo privado y en lo público". "No haré más declaraciones sobre este tema", concluyó.

© pampitaoficial

La reacción de Pampita

Lo que nadie esperaba es que Pampita, que siempre ha sido muy discreta con su vida personal, decidiera también utilizar las redes para pronunciarse. La modelo quiso puntualizar algo del comunicado de su ya exmarido, afirmando que: "Yo me enteré de todo el 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", haciendo referencia a lo que dice Moritán que se habían separado "hace un tiempo".

La cosa no quedó ahí, sino que la presentadora mostró algunos pantallazos de chats de Whatsapp con su marido para que todo el mundo pudiera ver que antes del 20 de septiembre se mandaban mensajes en tono cariñoso donde se llamaban "amor".

"No voy a ir a ningún lado para hablar del tema, ojalá que ni ahora ni nunca. Voy a reservar todo para tratar de mantenerlo en privado", afirmó. "A mí me importa mucho la verdad, siempre. A veces, si es necesario salir a mostrar la verdad y no queda otra, me veo en esa situación que no me gusta, pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son".

© pampitaoficial

Sus lágrimas ¿y últimas palabras?

Durante estos días, Pampita reapareció muy seria y cabizbaja haciendo todo lo posible por esquivar a la prensa, sin embargo, finalmente accedió a hablar con la prensa después de salir de grabar un programa. "No voy a contestar nada, tengo que cuidar a mi familia. Roberto va a ser siempre mi familia, no voy a decir nada", dijo al borde de las lágrimas sobre el padre de su hija Ana, que nació en julio de 2021.

Visiblemente afectada por todo lo que está pasando, Pampita confesó que está "tratando de estar bien" por su familia. "Tengo chicos que criar, tengo que estar en pie para criar a mis hijos" e insistió: "No voy a decir nada en ningún lado. Ni esta semana, ni más adelante, nunca".

© pampitaoficial

La semana 'negra' de Roberto García Moritán

La vida del empresario argentino ha dado un giro radical en los últimos días no solo por su culebrón con Pampita sino también por su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. García Moritán tiene varios frentes abiertos relacionados con su cargo público: una acusación por falso testimonio en una investigación por estafa que se remonta a 2022 y una denuncia penal por la supuesta "contratación irregular de 384 empleados del ministerio y otras contrataciones de servicios con proveedores de distintos eventos por sumas millonarias".

Ante esta difícil situación, el político ha tomado la decisión de presentar su renuncia y, de nuevo, lo ha anunciado en sus redes. "Mi prioridad es el bienestar de mi familia. Por eso decidí dar un paso al costado de mi rol como Ministro de Desarrollo Económico. Siempre creí en una política al servicio de la gente (...) Muchas gracias a cada gastronómico, hotelero, comerciante y creativo; a todos los que invierten, producen y creen en el trabajo como motor del desarrollo. Fue un honor haber sido Ministro de la Ciudad".

© pampitaoficial Pampita y Roberto García Moritán con su hija Ana

¿Y ahora qué?

El escándalo Pampita-García Moritán no deja de acaparar titulares y los programas de televisión le dedican horas y horas. Todas las miradas están puestas en cómo van a solucionar su separación, ya que hay asuntos bastante delicados aún por discutir. Algunos periodistas argentinos hablan de problemas económicos y una dura batalla legal que podría iniciarse con una contrademanda por parte de Moritán, además de chats que habría descubierto la actriz.

Eso sí, su divorcio será más fácil en cierto sentido, ya que antes de casarse firmaron un contrato prenupcial por el que acordaron el régimen de separación de bienes.

© pampitaoficial

El 'fenómeno Pampita'

Hay que recordar que Pampita es una estrella en su país, muy querida y admirada por su público. Las marcas se pelean por ella y su presencia en actos públicos es de lo más codiciada. Lleva más de 30 años de carrera profesional que la han convertido no solo en una celebridad sino en una de las figuras mejor remuneradas de su círculo. De hecho, la situación financiera de ella es bastante distinta a la de Moritán, ya que factura importantes cifras con su imagen.

© pampitaoficial

© pampitaoficial

© pampitaoficial

La trágica muerte de su hija Blanca

Su vida personal siempre ha sido de interés público. Antes de García Moritán, Pampita tuvo una relación con el actor chileno Benjamín Vicuña (de 2005 hasta 2015) y tuvieron cuatro hijos: Blanca, que nació en 2006, Bautista, de 16 años, Beltrán, de 12, y Benicio, de 10. La tragedia golpeó duramente a la familia el 8 de septiembre de 2012 cuando Blanca falleció como consecuencia de una neumonía hemorrágica que le ocasionó un fallo multiorgánico. Blanca había estado nueve días ingresada en la Clínica Las Condes de Chile después de unas vacaciones familiares en la Riviera Maya.

© Getty Images Benjamin Vicuña y Pampita en 2013

Las palabras de la exmujer de García Moritán

Por su parte, el que fuera Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una historia de amor con la empresaria Milagros Brito. Se casaron en el año 2002 y fruto de su amor nacieron dos hijos: Santino y Delfina, de 19 y 18 años, respectivamente. Precisamente ha sido ella la que se ha pronunciado sobre el culebrón, explicando que: "Mi relación con Roberto fue siempre con mucho amor, compañerismo y respeto. Nuestro divorcio en el 2006 fue de común acuerdo y no existió tal división de bienes".