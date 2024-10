Lourdes Montes quiere que el bebé que espera sea niña y ya tiene el nombre elegido

Lourdes Montes vive su tercer embarazo con una enorme ilusión. La diseñadora sevillana, de 40 años, está encantada con la idea de aumentar la familia y sueña con que el bebé que espera sea una niña. Así lo ha confesado en una rueda de preguntas con todos sus seguidores. Además, ha desvelado los nombres que bajara: África y Catalina. Si fuera niño también lo tiene decidido: Marcos o Nicolás.

© Gtres

La mujer de Francisco Rivera, que se encuentra en la semana 14 de gestación, ha contado que este embarazo está siendo totalmente distinto a los dos anteriores. "Estoy más cansada", ha asegurado. Pese a ello, se siente totalmente plena porque piensa que este bebé será el mejor regalo para sus hermanos mayores, Cayetana, de 24 años, Carmen, de nueve años, y Curro, de cinco. "Para mí los hermanos son importantísimos, te enseñan a compartir. Se cuidan mutuamente, se apoyan, también se pelean y luego se perdonan", ha señalado.

© Europa Press

Lourdes anunció su embarazo el pasado 14 de septiembre, coincidiendo con el 11º aniversario de su boda civil. "Si todo va bien, en primavera seremos uno más", publicó junto a esta foto en blanco y negro en la que aparece con su marido y sus dos hijos.

© fernandaypaloma

Francisco Rivera y Lourdes Montes comenzaron su relación en 2011 y dos años más tarde, el 14 de septiembre de 2013, sellaron su amor en una romántica boda celebrada en El Recreo de San Cayetano, Ronda, a la que asistieron cerca de 300 invitados. Diez meses después, en julio de 2014, la pareja cumplió su sueño de casarse por la iglesia en un templo muy especial para el torero: la capilla de Los Marineros, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana, en Sevilla.

© lmontesoficial

La felicidad del matrimonio se multiplicó con la llegada de sus dos hijos en común. El 19 de agosto de 2015 vino al mundo su hija Carmen y el 9 de enero de 2019 daban la bienvenida a Curro. "Carmen es magia pura. Tiene una personalidad increíble y una alegría, una mirada y una sonrisa que lo iluminan todo. Y es una superseñorita, la más femenina del mundo", dijo el torero en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Del benjamín de la casa, reveló que era "muy travieso y muy bruto" y que su relación con Cayetana, la hija que tuvo durante su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, "es cada día mejor".

© GTRES

Francisco y Lourdes, entre los que existe una diferencia de edad de diez años, siempre han soñado con tener un tercer hijo en común. "Nos gustaría, sí, pero el pequeño es muy pequeño y me estoy recuperando un poco de las noches sin dormir y de todo lo que implica tener un bebé en casa. Además, no me gusta que los niños se lleven poco porque, si hay más distancia, creo que se disfrutan más. Pero sí, nos apetece un tercer hijo, aunque no a corto plazo", confesó la diseñadora en ¡HOLA! tras el nacimiento de Curro.