Carmen Borrego pide perdón por la llamada a su hijo: 'Llevaba toda la noche llorando'

La llamada telefónica de Carmen Borrego para hablar de su hijo sorprendió a quienes la escucharon durante la noche del pasado viernes. José María Almoguera explicaba en ¡De Viernes! que, pese a que no se planteaba arreglar la relación con su madre tras meses de conflicto, sí que estaba dispuesto a dejarla ejercer su papel de abuela. Carmen entró por teléfono para responderle: “Mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, tenemos muchas cosas de las que hablar (…) Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio”.

© Gtresonline

Fue el tono en el que hizo estas declaraciones lo que generó cierto asombro aunque, pasados unos días, ella misma lo ha explicado. “Lo siento mucho, me equivoqué y no volverá a ocurrir. Llevaba muchas malas noches y muchos malos días, y ese día para mí fue tremendo” le contó a Joaquín Prat en Vamos a ver. “Llevaba un día terrible. Quizás la llamada enturbió mi alegría”. Reiteró sus disculpas por el tono que dicen que utilizó, pero no fue consciente en ese momento de que no fuera adecuado.

© GTRES

“No oigo que tenga mal tono hacia él, pero en ese momento era más importante el ofrecimiento que él me había hecho que mis sentimientos. Y no hay más” comentó. Quiso pedir perdón además a su hermana Terelu Campos, que estaba en plató y trató de suavizar las cosas. “No quiero seguir dándole vueltas. Llevaba toda la noche llorando” dijo Carmen, repitiendo que no estaba en su mejor momento. Dejó sin embargo claro que la hace muy feliz el ofrecimiento que le ha hecho José María. “Estoy supercontenta de poder encontrarme con mi nieto. Es lo que he pedido a gritos y sigo esperándolo con los brazos abiertos”.

© carmenborregocampos

El hijo de Carmen Borrego rompía su silencio después de meses enfrentado a su madre en una entrevista marcada por cierta tensión. José María se reencontraba con su tía Terelu, que reconocía que no era una noche fácil para ninguno de los dos. “Tengo claro una cosa, quiero que cuentes tu verdad, que hables de tus sentimientos, que quiero que lo hagas con absoluta libertad, y yo lo que voy a hacer es marcharme un ratito de este plató, para que puedas empezar a contar lo que quieras y como quieras” le dijo.

Él mantenía también una actitud conciliadora y reconocía que tiene temas pendientes con su madre. Abrió además esa puerta a que la colaboradora tenga una relación con su nieto, algo que Carmen siempre ha lamentado. Durante los últimos meses el cruce de declaraciones entre madre e hijo ha sido constante, sacando a la luz el desencuentro que les separa desde hace meses.