Mario ('Supervivientes') estalla por las críticas a la celebración del cumpleaños de su hijo con su novia Claudia

La polémica persigue en esta ocasión a Mario González. Hace año y medio iniciaba un romance con la también televisiva Claudia Martínez, su actual pareja, tras romper con Sheila González en su segundo intento de relación. Fruto del primer intento nació su hijo Hugo, a quien el exconcursante de Supervivientes y La isla de las tentaciones ha querido regalarle por su sexto cumpleaños un viaje a Disneyland París. Así lo hizo pero no estaban solos: Claudia, también.

Días antes de irse al conocido parque temático, la pareja disfrutaba sin preocupaciones de un viaje por la capital francesa junto al pequeño en un hotel cercano a la Torre Eiffel. Mario, entonces, no se esperaba las críticas que recibiría posteriormente al compartir fotografías junto a su hijo en Disneyland París por su cumpleaños.

Sus seguidores le echaron en cara que la madre de Hugo no pudiera estar con él en un día tan importante. González no pudo callarse ante tales acusaciones y respondió: "Acabamos de llegar de Disneyland, y es una verdadera desgracia que tenga que hacer este tipo de cosas, pero allá voy, porque no voy a dejar más que se cuestione mi persona, ni como ser humano ni como padre", comenzaba diciendo.

"Primero de todo, a nadie se le deja sin ver al niño. Hay una custodia firmada, este año me toca a mí su cumple y hemos decidido llevarle a Disney (creo que mejor regalo, imposible) y la persona que había que avisar ha sido avisada y no ha tenido ningún problema", señala Mario, enfatizando que el año pasado le propuso a Sheila celebrar con su hijo el día de su cumpleaños y respondió que "lo mejor era cumplir el acuerdo".

Por otro lado, Mario hace hincapié en el daño que causan los mensajes negativos que Claudia está recibiendo acerca de este tema y compara la situación con la pareja de Sheila: "Y como yo hago, cuando veo a mi hijo feliz con su novio, deberían alegrarse los demás de ver al niño feliz con Claudia."

"Al final hay que entender, somos una familia, y una familia feliz, así que por favor dejadnos seguir siéndolo, porque esto afecta a muchas personas, y las dos que más me importan, mi hijo, al que todo esto le ha pasado factura, y a Claudia, que no sabéis la de veces que la he visto llorar con ansiedad por todos estos comentarios y situaciones que ella y yo vivimos que no le dejan ser feliz tampoco del todo", se lamenta.