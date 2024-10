Todo sobre Gracie Abrams, la cantante y compositora que ha conquistado el corazón de Paul Mescal

Después de que su noviazgo se hiciese público el pasado mes de agosto, Paul Mescal (28 años) y Gracie Abrams (25 años) presumen de amor allá donde van. En su última salida por Nueva York la pareja de artistas ha sido captada en actitud de lo más cariñosa, ¡entre besos y abrazos! Una muestra más de que su romance se consolida a pasos agigantados. Pero, ¿quién es la mujer que ha robado el corazón al chico de moda de Hollywood? A continuación, lo descubrimos.

Gracie se perfila como una firme candidata a convertirse en icono de la Generación Z por su talento y versatilidad. El idilio de la cantante y compositora con la música comenzó cuando tan solo era una niña y una profesora del colegio la animó a escribir sus reflexiones y pensamientos en un diario: historias de amor, desamores e inseguridades inundaron las páginas de aquel cuaderno. Poco a poco, la intérprete fue acompañando estas palabras con compases de piano y guitarra, instrumentos que domina a la perfección. Sin darse cuenta había nacido una estrella.

En 2020, la cantante estadounidense lanzó al mercado su primer EP, Minor, que contiene los sencillos 21 y Long Sleeves. Desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Una ascendente carrera a la que puso el broche de oro con su primer álbum de estudio Good Riddance (2023). Precisamente, por este trabajo fue nominada al premio Grammy en la categoría mejor artista revelación, aunque, finalmente, el codiciado gramófono dorado cayó en manos de Victoria Monét.

Gracie también ha trabajado como telonera de dos de las mujeres más poderosas de la industria musical: Olivia Rodrigo, en la gira Sour Tour; y Taylor Swift, durante los primeros conciertos de The Eras Tour. Además, ha unido su voz con la intérprete de Love Story en el dueto Us, que está disponible en el segundo disco de Abrams, The Secret of Us.

No es habitual que Taylor Swift haga colaboraciones por lo que está canción es un buen reflejo del estrecho vínculo que las une. “Pasamos mucho tiempo juntas el año pasado debido a la gira. Es una persona a la que quiero mucho y con la que me siento muy segura. Estábamos cenando y hablando de la vida cuando ambas nos animamos y nos fuimos al piano. Estuvimos allí hasta las 5 de la mañana. No fue algo planeado”, reveló Abrams sobre el proceso de composición de este single en una entrevista con la versión estadounidense de la revista Vogue.

El dulce momento de Paul Mescal

Sin duda, Paul Mescal se encuentra en un dulce momento tanto personal como profesional. Tras saltar a la fama con la serie Normal People, las oportunidades no han dejado de llamar a su puerta. El artista irlandés es uno de los actores más queridos por los expertos y el público. Entre sus próximos proyectos destaca el filme de los Beatles, donde dará vida a Paul McCartney; y la secuela de la icónica película Gladiator, que está previsto que llegue a las salas de cine el próximo 15 de noviembre.