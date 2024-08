Se confirma la relación entre la cantante Gracie Abrams y Paul Mescal, el actor del momento

Gracie Abrams y Paul Mescal son la pareja del verano. Es lo que se desprende de las fotografías en las que se les puede ver en actitud cariñosa este fin de semana dando un paseo por Londres. No es la primera vez que se les ha visto juntos, y es que los rumores de una relación entre ambos se remontan a junio, cuando hicieron su primera aparición pública. Tanto la cantante como el actor se encuentran en momentos profesionales muy prolíficos: Gracie está a punto de comenzar su gira mundial y Paul estrenará en noviembre Gladiator 2, donde es el protagonista junto a Pedro Mescal.

© Getty Images

La última vez que han aparecido públicamente ha sido este domingo dando un paseo por la capital inglesa, con actitud relajada y con sonrisas constantes. En una de las fotografías publicadas por Daily Mail podemos ver a Paul rodeando a Gracie mientras ella aprovecha a jugar con los dedos que reposan en su hombro. Automáticamente después, la cantante y autora de I miss you, I'm sorry aprovecha para, juguetona y cariñosamente, "morder" el dedo de el actor, mientras que este se ríe a carajadas por la ocurrencia.

A pesar de que Paul no estuvo en los últimos conciertos de Gracie en Kingston, Bristol o Southamton, la cantante volvía siempre a Londres al terminar sus actuaciones, donde actualmente reside el protagonista de Gente normal. A finales de la semana pasada también se les vio juntos paseando por Mayfair tomados de la mano, y, a pesar de ser ambos personas muy discretas, no tenían intención de esconder su relación.

El comienzo de los rumores de una relación entre ambas estrellas se remonta a junio, cuando se les vio cenando juntos en Brat, un restaurante de Estrella Michelín en un barrio de las afueras de la capital inglesa. Los seguidores de ambos no tardaron en hablar de la química entre Gracie y Paul, comentando específicamente una foto donde se le ve al último acariciar la mejilla de la hija de JJ Abrams por encima de la mano con una dulce sonrisa.

No solo son tendencia por su nuevo romance, ambos han cosechado grandes éxitos laborales en los últimos años. Gracie publicó en 2020 minor, su primer EP, que contiene temas como 21 o Long Sleeves, y desde entonces ha sacado tres álbumes más (This Is What It Feels Like, Good Riddance y The Secret of Us). Además ha sido telonera en un par de ocasiones de Taylor Swift, con quien mantiene una relación cercana, ¡e incluso tienen una canción juntas en el último disco de Gracie!

Paul, por su parte, saltó a la fama internacional cuando interpretó a Connell en la serie Gente Normal, siendo co-protagonista junto a Daisy Edgar-Jones de esta adaptación a la pequeña pantalla de la popular novela de Sally Rooney. El irlandés es uno de los actores más buscados del momento: se ha confirmado que se convertirá en Paul McCartney en la nueva película de los Beatles, donde actuará junto a Barry Keoghan Harris Dickinson y Charlie Row; y es uno de los protagonistas en la secuela de la icónica película Gladiator, que llegará a los cines el 15 de noviembre de este año.