Inesperada doble expulsión en 'MasterChef celebrity 9': María León y Topacio cuelgan el delantal

Dos expulsiones lamentaron los concursantes de MasterChef celebrity en la nueva entrega del talent culinario. En la prueba final tuvieron que decir adiós a Topacio y María León, a quienes despidieron sin poder contener las lágrimas en una noche agridulce en la que también vivieron con cierta sorpresa el regreso de Cristina Cifuentes, que hizo uso de su delantal de la segunda oportunidad. La política, a quien ninguno esperaba ver de nuevo en los fogones, aseguró que sabe “mantener muy bien los secretos”.

En el primer reto de la noche se trataba de replicar dos platos propuestos por Jordi Cruz, que se acercaban a la cocina del hiperrealismo. Se dividieron para ello en dos equipos formados por Hiba, Pelayo, Itziar, Pitingo, Raúl y Pocholo (naranja) y María León, Marina, Francis, Topacio, Inés y Cristina Cifuentes (el verde). Los verdes se impusieron así que se enfrentaron a un segundo reto para hacerse con el pin de la inmunidad que consistió en cocinar un plato libre con los ingredientes escogidos por sus compañeros.

Fue Francis Lorenzo quien se hizo con el preciado pin en una cata a ciegas, algo que le provocó mucho orgullo pues poco a poco va haciendo mejor las recetas. La prueba de exteriores les llevó a Cascais, en Lisboa, donde les esperaban unas recetas de los jueces del MasterChef Portugal, Pedro Pena, Óscar Geadas y Teresa Horta. Los dos equipos quedaron así: el rojo capitaneado por Pitingo, con Marina, Topacio, Cifuentes, María León y Raúl; y el azul, capitaneado por Francis, que unió a Inés, Itziar, Pocholo, Pelayo e Hiba.

Fue este el escenario del cambio de cocinas, que pilló a todos por sorpresa y no gustó demasiado pues tenían que aprender unas nuevas recetas en poco tiempo. La peor valoración se la llevó Pitingo, a quien criticaron un poco por su papel como capitán, mientras que Inés fue quien se llevó los halagos por haber “cohesionado a su equipo”. El equipo azul regresó así con el delantal negro para enfrentarse a la última prueba, que tenía mucho que ver con el cine.

Eduardo Casanova les propuso un juego: adivinar títulos de películas mediante la mímica y cocinar después un plato asociado a este título. ¿Unos ejemplos? Los espaguetis con albóndigas de El padrino o las hortalizas con lenguado de Rataouille. Los platos que menos gustaron al jurado fueron la sopa de María, que no se parecía mucho a la receta de fideos taiwanesa de Comer, beber y amar, y el desayuno que elaboró Topacio, inspirado en la cinta Desayuno con diamantes.

Lo inesperado llegó cuando los jueces dijeron que ambas quedaban eliminadas. Hiba no pudo evitar derrumbarse: “Siempre se van las mejores, os vamos a echar mucho de menos”. “Me he reído mucho con ellos, ha sido fantástico vivir esta aventura de viajes, cocina, risas, cantes… me llevo mucha gente con la que voy a compartir muchas cosas. No los voy a soltar” dijo María, mientras que Topacio apuntó: “Es un juego y me voy de aquí con la plena conciencia de que pertenezco a la familia MasterChef”.