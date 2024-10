Fundación A LA PAR, siempre innovando para lograr una sociedad más justa e inclusiva

La historia de la Fundación A LA PAR se remonta a cuatro generaciones atrás, todas de mujeres, con un proyecto común: ayudar a niños y jóvenes con desarraigo social. En el año 1948 la fundadora Carmen Pardo-Valcarce respondió a la petición de las personas que, enfermas de lepra, vivían en la leprosería de Trillo, en Guadalajara. El deseo unánime de aquella gente fue el de que sus hijos pudieran criarse y educarse en un entorno libre de la enfermedad. Había en aquella petición tal grado de amor y entrega, que Carmen movida por su generosidad cristiana y siempre al servicio de las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, compró los terrenos situados frente a la que es hoy la colonia de Mirasierra en Madrid, donándolos y construyendo el preventorio que sigue siendo en la actualidad y es icono de la fundación.

Carmen Pardo-Valcarce creó esta fundación que recibió el nombre de Patronato del Niño Jesús del Remedio. Rosario Cavestany, una de sus hijas, continuó su labor mientras veía cómo la lepra se erradicaba en España. Pasó el testigo a su hija Carmen Cafranga Cavestany, que no no tardó en comprender que, si su abuela y su madre se habían dedicado a niños y jóvenes con desarraigo social, ella también lo haría y apostó por la integración en la sociedad de aquellas personas que por su discapacidad intelectual se sentían injustificadamente diferentes y apartadas del mundo en el que vivían. De ahí que cambiara el nombre y le pusiera el de Fundación A LA PAR con el único objetivo de que las personas con y sin discapacidad persigan juntas un mismo logro: una sociedad más justa e inclusiva. Hoy en día, Almudena Martorell Cafranga es la presidenta de A LA PAR, que continúa la labor que comenzó su bisabuela y trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su participación en la sociedad.

75 años ha cumplido la fundación A LA PAR y ¡HOLA! visitó sus instalaciones en Montecarmelo (Madrid) para conocer cómo es su día a día. Nada más llegar sorprende la cantidad de espacios dedicados a la formación de las personas con discapacidad, es como una pequeña gran ciudad solo para ellos. En todos los rincones de A LA PAR se respira alegría, entusiasmo, esfuerzo y dedicación. En sus más de 7 hectáreas no solo hay un colegio concertado de educación especial, donde adolescentes desde los 12 a los 20 años se preparan para conseguir la mayor autonomía y su inclusión en el mercado laboral, también hay centros ocupacionales donde aquellos que hayan adquirido las suficientes capacidades como para desarrollar el trabajo con normalidad demuestran sus habilidades en talleres de filatelia, carpintería, mecánica, jardinería o impresión. En la actualidad son más de 160 las personas con discapacidad intelectual contratadas en los distintos proyectos.

La Fundación A LA PAR encuentra soluciones donde existen barreras. Siempre están en busca de respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y lo hacen a través de servicios especializados centrados fundamentalmente en la educación, la formación, el empleo y apoyo psicosocial. A día de hoy, a través de la oficina de empleo de la Fundación Fundajobs, una media de 150 personas son insertadas en la vida laboral cada año y alrededor de 45 consiguen un certificado de profesionalidad. Además se fomentan otras áreas como el deporte con el Club Deportivo A LA PAR de entrenamiento deportivo, actividades y competiciones para los deportistas con discapacidad intelectual, desde la base hasta el alto rendimiento, disponen de un programa de vida independiente, con viviendas de entrenamiento y viviendas tuteladas, un centro de día para mejorar la autonomía, y una unidad de atención a mujeres con discapacidad intelectual víctimas de abuso y maltrato.

Al margen de la labor que se realiza con las personas con discapacidad, se ofertan una serie de servicios abiertos al público como es el Club de Pádel, la tienda Fundashop o el parque recreativo Fundaland, que sirven como fuente de ingresos para cubrir sus necesidades y que cada vez puedan tener más oportunidades. No podemos olvidar que la igualdad de oportunidades no es sólo un deseo de las personas con discapacidad intelectual, sino también un derecho. La Fundación entiende la discapacidad intelectual como una condición humana, no como una enfermedad ni algo negativo, porque no lo es, y en su ideario está escrito con letras de oro: "Creemos en la igualdad, el respeto, y en la dignidad de las personas con discapacidad intelectual".