El reparto de 'La familia Addams' se reúne 33 años después de la primera película y enloquece a los fans

Cuando se pusieron a las órdenes de Barry Sonnenfeld para la primera película de La Familia Addams, no podían imaginar que aquel trabajo marcaría un punto de inflexión en su carrera. Ese clan extravagante gótico, delirante y cómico a partes iguales conquistó a público y crítica, como quedó reflejado en las nominaciones que recibió al Oscar, al BAFTA y al Globo de Oro que recibió el largometraje. Desde aquel estreno han pasado 33 años en los que habido muchas más entregas, adaptaciones y secuelas de esta peculiar familia que ha vuelto a reunirse.

Anjelica Huston, Christina Ricci, Christopher Lloyd, Jimmy Workman y Carel Struycken, o lo que es lo mismo, Morticia, Miércoles, Fétido, Pugsley y Largo, han enloquecido a sus fans posando juntos más de tres décadas después de conocerlos como familia a través de la gran pantalla. El escenario no ha sido su tenebrosa mansión, sino Comic Con, convención multimedia y de cultura pop que se ha celebrado en Los Ángeles entre el 4 y el 6 de octubre y en la que los actores han participado en un coloquio sobre la película que los unió.

Los grandes ausentes han sido Raúl Juliá y Judith Malina, quienes interpretaron a Gómez y a la abuela Eudora en esta película que ha pasado a la historia por ser una de las mejores comedias de terror y uno de los mejores filmes basados en cómics. Raúl, que nació en Puerto Rico, murió solo tres años después del estreno de La Familia Addams, cuando vivía una época dorada en su carrera, a causa de un accidente cardiovascular. Judith, por su parte, falleció en 2015. Ambos actores fueron recordados en el acto por sus compañeros y también por los fans, que quisieron fotografiarse con este emblemático elenco.

"La familia que asusta unida, se mantiene unida", han dicho junto a esta imagen que ha causado sensación. Son miles los comentarios que han recibido, recordandoles que han marcado a diferentes generaciones gracias a esta película que se basaba en tiras cómicas creadas por Charles Addams en 1938. Además, los más nostálgicos se han hecho las mismas preguntas: ¿Volverá este elenco a unirse para interpretar a La Familia Addams? ¿Se trata esta instantánea de la antesala de un regreso? Por el momento no hay respuesta para estas incógnitas, pero todo parece indicar que fue un reencuentro puntual.

La aparición de Ricci en lo nuevo de Miércoles

Para Christina Ricci, la clave del éxito de La Familia Addams es su conexión con diferentes edades. "Creo que realmente sacan nuestro lado más travieso, especialmente en los niños. La idea de que estas personas están haciendo cosas que se supone que no debemos hacer. Se divierten mucho en la vida, viven de una forma que está mal, o es mala... pero sin hacer daño a nadie. Creo que eso realmente atrae a la gente. Sacamos la alegría que podemos. Así que ver a la gente vivir de una manera tan alegre, creo que es realmente atractivo para la gente. Sobre todo cuando no es el estilo de vida estereotipado", explicaba en The Boo Crew Podcast de Bloody Disgusting.

Precisamente la actriz, que tenía 13 años cuando se convirtió en una Addams, sigue teniendo una estrecha vinculación con esta saga. En 2022 llegaba a Netflix una serie sobre Miércoles protagonizada por Jenna Ortega, que se ha convertido en todo un icono de la GenZ, en parte, gracias a esta ficción. La propuesta, que tuvo una gran acogida y que tendrá nueva temporada en 2025, contó con la participación de Ricci interpretando a la profesora de botánica Marilyn Thornhill.