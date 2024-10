Un exconcursante de 'Gran Hermano' muestra su dominio de la lucha libre en 'Got Talent'

Durante la última emisión de la décima edición de Got Talent, en el espectáculo de lucha libre, los fans de Gran Hermano descubrieron enseguida un conocido rostro en el escenario. Presentado como 'La fiera de la noche', Pol Badía, se enfrentaba al campeón olímpico Zozaya, dando una sorpresa a los seguidores del programa. El que fuera uno de los protagonistas de GH 17 llevaba más de cinco años sin aparecer en los platós de televisión, y durante este tiempo se ha dedicado a la creación de contenido y ha continuado sus entrenamientos de lucha libre.

© Telecinco

El luchador catalán, junto al grupo La Triple W, consiguieron la mejor puntuación de la noche con el pleno de síes del jurado. Para los seguidores de su edición no es ninguna sorpresa la destreza de Pol en la lucha libre, ya que es un deporte al que se ha dedicado de manera profesional durante muchos años. Tamara Falcó, Paula Echevarría, Risto Mejide y Florentino Fernández se quedaron anonadados con el intenso espectáculo de piruetas, saltos y golpes.

© Telecinco

La hija de Isabel Preysler no pudo aguantarse las ganas de saber si los golpes estaban orquestados, mientras que el publicista admitió que pensaba que "era más de mentira todo", sin palabras por el show mostrado y muy contento con el mensaje que intentaban transmitir: "Mientras representemos violencia, generamos en el espectador esa catarsis. Me parece bien que se represente la violencia".

Se despidió de la televisión en 2019

Es la primera vez en cinco años años que vemos a Pol Badía en la televisión sin contar su breve aparición en Socialité por la participación de su ex pareja, Adara Molinero, en Supervivientes All Stars. Adara y Pol se conocieron en Gran Hermano 17 (2016), donde mantuvieron una mediática relación que acabó en reproches e indirectas en distintos platós de televisión. Volvieron a coincidir unos años más tarde en Gran Hermano VIP 7 (2019), cuando el concursante catalán entró a la casa de Guadalix tras la expulsión de Nuria Martínez, lo que descolocó a la ganadora de esa edición: "Estoy supernerviosa. Me ha descolocado esto, no me lo esperaba para nada. Pensaba que no le iba a volver a verle nunca".

© Telecinco

En ese tiempo, Pol mantenía una relación con el Maestro Joao, quien se había convertido en el indispensable de Adara en la casa. Sin embargo, la situación entre ambos no era la perfecta, ya que el vidente había confesado estar enamorado de otra persona durante su paso por el concurso. Finalmente, Pol es expulsado el 31 de octubre de 2019, despidiéndose así de la pequeña pantalla hasta la fecha.