El susto de Keanu Reeves en su debut como piloto de carreras profesional

Keanu Reeves, el ídolo de masas en los años 90, regresó hace unos años a Hollywood para recuperar su trono con la esperada secuela de Matrix. Sin embargo, ahora que ha cumplido 60 años, aunque no los aparente, parece más interesado en otras disciplinas como el automovilismo y ha hecho su debut este fin de semana como piloto de carreras profesional en el circuito de Indianapolis. Era un gran día para el intérprete, pero podría haber tenido un trágico final.

© Indianapolis Motor Speedway

Reeves se encontraba realizando la novena vuelta de la Toyota GR Cup Series cuando perdió el control de su coche y casi se estrella en Indianápolis Motor Speedway. Los hechos sucedieron cuando fue a tomar una curva, se salió de la pista derrapando y acabó sobre el césped. Por fortuna, no llegó a colisionar con ningún vehículo, pero se vivieron momentos de gran incertidumbre en el circuito. Keanu Reeves no sufrió lesiones y pudo incorporarse nuevamente a la carrera en la que terminó en el puesto 25.

El actor es piloto de Toyoya y luce el número 92 BRZRKR, con el que promociona su novela The Book of Elsewhere, que fue publicada el pasado julio y que Netflix convertirá muy pronto en película. El actor de Hollywood no participó solo en esta carrera, sino que también compitió al día siguiente. Reeves sigue la estela de otras estrellas de Hollywood como James Dean, Steve McQueen o Paul Newman, y ya participó en el 2009 en una carrera con otras celebridades en la Toyota Grand Prix de Long Beach, donde se proclamó vencedor.

© Indianapolis Motor Speedway

Keanu Reeves, como gran aficionado del mundo del motor, creó su propia marca de motos, Arch, tiene una fabulosa colección de coches de alta gama y cuenta incluso con un simulador en su propia casa, trasportándole a cualquiera de los grandes circuitos de carreras, incluidos los de la Fórmula 1. “Creo que estar tan cerca, simplemente ver la velocidad y la forma en que van en las curvas y salir de ellas es algo increíble”, confesaba tras asistir al Gran Premio de Gran Bretaña en 2022.

Este año se cumplen 30 años de una de sus películas más icónicas Speed. Para celebrar este aniversario habrá una proyección especial en Los Ángeles, a la que asistirá junto a Sandra Bullock, una de sus grandes amigas en Hollywood y con quien volvió a trabajar en La casa del lago. El actor vive desde hace más de un lustro una preciosa historia de amor con Alexandra Grant. Recordemos que la estrella de Matrix no ha tenido una vida sentimental para nada sencilla. El artista mantuvo una larga relación con Jennifer Syme, que se quedó embarazada del actor en 1999, pero a los ocho meses de gestación perdió a la niña que estaban esperando. La pareja se separó poco después y en 2001 Jennifer falleció en un trágico accidente de tráfico. Su muerte supuso un duro revés para Keanu que tardó muchos años en volver a enamorarse.