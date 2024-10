Las emotivas palabras de Daphne Cañizares a su marido, Dani Carvajal, tras su grave lesión

Se confirma la peor de las noticias para Dani Carvajal: lesión de cruzado, del ligamento colateral derecho y rotura del tendón poplíteo. Todo sucedió cuando en el minuto 92 del real Madrid-Villareal no golpeó la pelota y su pierna derecha se dobló y el jugador cayó al suelo gritando y llorando de color mientras sus compañeros le rodeaban e intentaban calmarme. Unos minutos en los que los corazones de todos los presentes en el Santiago Bernabéu se encogieron mientras le aplaudían. En estos momentos tan duros, su mujer, y madre de sus dos niños, Mauro y Martín, está siendo su mayor apoyo. Daphne Cañizares ha querido emitir un comunicado explicando la situación y dando las gracias por la cantidad de mensajes que están recibiendo.

© daphnecanizares

"Todavía parece un mal sueño. Ver cómo estaban tan triste y pasabas tanto dolor mientras intentabas sacarme una sonrisa", ha comenzado escribiendo Daphne Cañizares para explicar cómo se sintieron en el momento del accidente. También ha querido recalcar que pase lo que pase va a estar al lado de su pareja: "Te quiero y te admiro muchísimo. Hoy empieza tu camino para volver donde más feliz eres. Más fuerte. Porque tú siempre lo das todo. Te queda mucho por ganar, mi vida. Y por último ha agradecido a la familia blanca y a todos sus seguidores el amor que están recibiendo: "Gracias por tantísimos mensajes. Y a todos nuestra familia RM, ayer nos sentimos tan queridos, no tengo palabras".

© @daphnecanizares

Por su parte, Dani también ha querido lanzar un mensaje para tranquilizar a todos aquellos que están preocupados por él aunque anunció la peor de las noticias, que tendrá que ser operado: "Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego. Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido". Una información que el propio club del Real Madrid confirmaba a los pocos minutos comunicando que "será intervenido en los próximos días".

Quienes también han querido mostrar que están a su lado son Melanie Cañizares y Josuelu, quien muy apenado ha escrito: "Escribo entre lágrimas y con la sensación de que preferiría que me hubiese pasado a mi. Ahora nos queda un camino que sé que recorrerás de forma admirable, como todo lo que haces. Te quiero hermano, siempre contigo". Una publicación que enseguida se ha llenado de muestras de afecto como la de Fernando Verdasco: "Es el jefe y en nada va a estar reventándola otra vez". Al igual que Rafa Nadal que le ha deseado "muchísimo ánimo y fuerza" o Carlos Alcaraz: " Ánimo Dani! Volverás más fuerte".

© joselumato

Más o menos serán entre ocho y diez meses los que Carvajal esté sin poder jugar en el campo. Eso sí, en mitad de la tormenta ha salido el sol y se ha confirmado su renovación con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026. Ha sido el propio jugador el que ha querido agradecer a su equipo todo lo vivido: "Únicamente tengo palabras de agradecimiento hacia el Real Madrid y nuestro presidente Florentino Pérez. En un día como hoy, anunciamos la continuidad hasta el 2026, trasmite lo que es el mejor club del mundo en todos los sentidos y cómo en los éxitos que compartimos nos llenan de felicidad, pero en los duros es cuando realmente se muestra el alma".

La espectacular boda de Dani Carvajal y Daphne Cañizares

Empezaron a salir el 24 de octubre de 2018, se comprometieron el 24 de diciembre de 2020 y se casaron el 24 de junio de 2022 en el antiguo convento de San Francisco en Segovia. No cabe duda que el número 24, por lo tanto, es muy especial y significativo para ellos. Durante el enlace estuvieron arropados por sus seres queridos entre los que estaba su familia, amigos y compañeros de la plantilla merengue, siendo un total de 250 invitados. Un enlace de ensueño en el que no faltó ningún detalle y en el que la modelo lució un vestido de novia firmado por Alejandro de Miguel. Desde entonces, no se han vuelto a separar y han formado una preciosa familia junto a sus dos hijos, Martín y Mauro, nacidos en diciembre de 2020 y julio de 2023.