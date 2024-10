Hablamos con Charlotte Harrison, Miss International Spain: 'Sé que mi madre estaría superorgullosa de mí'

Charlotte Harrison es la mujer más guapa de España desde el pasado 10 de septiembre y el próximo 12 de noviembre luchará por alzarse con el título de Miss International en una gala que se celebrará en Tokio, Japón. El gran momento profesional de esta belleza tinerfeña, de 23 años, coincide con un doloroso duelo. Hace casi un año, perdió a su madre por un cáncer de mama. "Es muy duro, más de lo que me esperaba", nos ha confesado. Pese a ello, sigue adelante con una sonrisa porque siente a su progenitora más cerca que nunca y sabe que estaría muy orgullosa de todos sus éxitos.

- ¡Enhorabuena por tu triunfo en Miss International Spain! ¿Cómo es tu vida desde que llevas la corona?

La primera semana me costó mucho entender lo que había pasado, ganar un certamen a nivel nacional era un propósito desde muy chiquitita y sentía que estaba en una nube. Mi vida ahora mismo está llena de ilusión, positividad y, sobre todo, de mucho trabajo porque quiero llegar a Japón dando la mejor versión de mí misma.

- El 12 de noviembre es la gran final en Tokio, ¿estás nerviosa?

Mentiría si dijese que no estoy nerviosa porque al final representar a España es una gran responsabilidad, pero sé que todo mi trabajo y el de la organización valdrá la pena, voy a luchar para dejar al país lo más alto posible.

- ¿Cómo te estás preparando para este certamen?

Aunque haya poco tiempo, llevo trabajando todo el año con clases de pasarela, oratoria, automaquillaje, aprendiendo japonés para intentar acercarme más a las personas y a la cultura de allí y muchas cosas más, que no solo me han valido para el concurso nacional, sino que para el internacional me ayudarán mucho. Estando dos semanas de concentración no es una tarea fácil, pero ayuda mucho tener una buena preparación y, sobre todo, mantener tu autenticidad en todo momento.

- ¿Cuándo pondrás rumbo a Tokio?

La concentración empezará el 29 de octubre, por lo que espero llegar el día antes.

- ¿Viajará tu pareja o tu familia contigo?

Por supuesto, mi pareja Daniel ha sido un apoyo fundamental para mí en este proceso, él siempre ha creído en mí, incluso en aquellos momentos en los que ni yo confiaba en mí misma. También vendrá mis dos mejores amigos, Lucy y Raúl, que para mí se han convertido en familia. Los tres han estado ahí para mí siempre, pero sobre todo tras la muerte de mi madre, nunca me dejaron estar sola y me cuidaban en todo momento. Estoy muy agradecida por estar arropada por ellos con muchísimo amor.

- ¿Ya tienes elegidos los vestidos que lucirás en un día tan especial?

No puedo desvelar mucho pero sí que es verdad que quiero mostrar el talento de los diseñadores que tenemos aquí en Canarias y en España, ya que es un orgullo para mí ser de Tenerife y sé que me voy a sentir cien por cien identificada con cada obra de arte que llevaré.

- ¿Has podido conocer a alguna de las candidatas de Miss Internacional?

Sí, aunque son muchísimas chicas, he podido hablar con algunas de ellas y la verdad es que superbien, se ve que es un buen grupo de chicas y creo que es muy importante ya que vamos a estar dos semanas juntas compartiendo experiencia y disfrutando de todo lo bueno que Japón tiene para ofrecer.

- ¿Cuál crees que es tu punto fuerte para alzarte con la victoria?

Considero que mi punto más fuerte es la perseverancia, cuando tengo un objetivo, trabajo muy duro hasta conseguirlo, mostrando quien soy y transmitiendo siempre positividad y alegría.

- ¿Qué te ha impulsado a participar en este tipo de concursos?

Aquí en Canarias se vive de una forma muy grande los certámenes de belleza, creo que es algo cultural y creo que mi amor hacia este mundo empezó desde muy niña viendo la elección de reinas de cada pueblo y, sobre todo, las reinas de carnaval que hay cada año. Los canarios sentimos un amor muy fuerte hacia nuestro carnaval y sé que no soy la única que se ha inspirado debido a ello.

- Hace casi un año, falleció tu madre de cáncer. ¿Cómo te encuentras? Imagino que habrá sido muy difícil no poder compartir con ella tantas alegrías profesionales.

Es muy duro, más de lo que me esperaba. Mi madre sabía lo mucho que significaba para mí estar en este mundo y ella se alegraba muchísimo por cada uno de mis éxitos. Me da pena que en el triunfo más grande que he tenido ella no haya podido estar en persona. Pero sé que ella me vio, sé que está superorgullosa porque ella me acompañaba esa noche de coronación. Es difícil no ponerse triste con la situación, pero unas de sus últimas palabras que me dijo fue: 'Charlotte, deja de llorar por favor'. Y siempre intento repetírmelo para concentrarme en mis objetivos y seguir hacia delante.

- Has nacido en Tenerife, pero tienes raíces inglesas. ¿Qué es lo que más te gusta de España y lo que más te gusta de Gran Bretaña?

Gran Bretaña tiene muchísimas cosas bonitas que visitar y conocer, pero lo que más me ata a ese país es mi familia, las veces que voy es para disfrutar cada momento con ellos, ya que la familia es algo fundamental para mí. Y en cuanto España, lo considero como mi hogar, nací en España y es muy difícil elegir solo una cosa de España, pero tiene que ser esa simpatía, ese cariño y esa alegría que tienen los españoles lo que es realmente especial para mí.

- Si ganas, ¿a quién dedicarías el premio?

Por supuesto se lo dedicaría a mi familia, mi pareja y a mi ángel en el cielo, porque sin ellos nada de esto sería posible. Desde el comienzo de mi recorrido en este mundo ellos me han apoyado de una manera incondicional y es como una manera de darles las gracias por todo lo que han hecho por mí.

- Pase lo que pase el día 12, ¿tu sueño es seguir dedicándote a la moda o tienes otros planes?

Siempre he querido estar en el mundo de la moda y espero que mis objetivos de crecer de manera profesional en este ámbito se cumplan, pero también tengo un plan alternativo que va muy relacionado con mis estudios realizados y el Grado de Turismo.

