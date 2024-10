La divertida felicitación de Nuria Roca a Juan del Val por su 54 cumpleaños ¡con declaración de amor incluida!

Hoy es un día muy importante para la familia del Val Roca, ya que un día como hoy, hace 54 años — el 5 de octubre de 1970 — nacía Juan del Val en Madrid. Una fecha marcada en rojo en el calendario para todos los que le quieren y en especial, para Nuria y sus hijos. La presentadora no ha querido dejar pasar la ocasión para felicitar a su pareja, demostrándole una vez más, lo importante que es para ella. Además, lo ha hecho de una manera muy original: con una fotografía desenfada y con unas divertidas palabras.

© nuriarocagranell

Nuria Roca ha abierto su álbum privada y ha rescatado una instantánea del productor y guionista en la que aparece sin camiseta y con unos pantalones vaqueros mientras plancha una camisa. Una instantánea que ha querido acompañar de la siguiente felicitación: "Siempre has planchado tan bien…Felicidades mi amor ♥️". Es habitual que la pareja muestre en algunas ocasiones algunos de sus momentos de intimidad, y que incluso se gasten bromas entre ellos, como cuando durante su viaje a Nueva York, el colaborador de El Hormiguero compartió un vídeo en el que contaba que su mujer andaba como "una persona mayor viendo las obras, con las manos en la espalda".

A la felicitación de Nuria, de 52 años, Juan del Val ha reaccionado rápidamente contestando con una broma: "Es mi primer cumpleaños contigo". Eso sí, ha dejado muy claro lo que siente por la presentadora de La Roca: "Te quiero", le ha escrito. Por su parte, el escritor de la novela Delparaíso, ha querido mostrar una foto de sí mismo de joven poniendo la edad que cumple, 54 años. En esta ocasión, la periodista ha aprovechado su publicación para volver a felicitarle: "Felicidades mi amor".

© nuriarocagranell

Hace poca más de un mes, el pasado 28 d agosto, los presentadores vivieron un día muy especial celebrando la mayoría de edad de su hijo mediano. Cabe recordar que Nuria y Juan tienen tres hijos: Juan, de 22 años, Pau de 18 años y Olivia, de 13. En esta ocasión, la presentadora de la Sexta, le escribió unas palabras a su niño: Tus besos, tu risa y tus abrazos deberían estar prescritos Pau… son medicina! FELICIDADES MI VIDA. ¡Qué suerte tenerte! Eres un imán! 18 años de felicidad! Te vull moltíssim. Mi Paui". Al igual que el escritor que compartió una fotografía con el cumpleañero: "18 años. FELICIDADES. Dicen que nos parecemos… Qué más quisiera yo.Te quiero Pau".

La historia de amor de Nuria Roca y Juan del Val

Nuria y Juan llevan media vida juntos y su química y complicidad sigue traspasando la pantalla cada vez que aparecen juntos en televisión, ya sea en el programa de Pablo Motos, o en La Roca, formato presentado por la periodista. Su historia de amor comenzó cuando la valenciana presentaba Waku Waku en Televisión Español y el escritor se enamoró locamente de ella al verla en la pequeña pantalla. En aquel momento, él habló con los directores del medio en el que trabajaba -la revista Man- para entrevistarla y cuando estuvieron sentados el uno frente al otro sintieron un auténtico flechazo.

© nuriarocagranell

Tras ese primer encuentro, se casaron el 6 de octubre del año 2000 en la localidad valenciana de El Puig. De su primer año como marido y mujer, Nuria decía: "Juan es mi complemento perfecto. Como pareja nos entendemos de maravilla". Posteriormente se convirtieron en padre de Juan, Pau y Olivia y a esto se suma que el escritor se hizo un tatuaje por amor: una N, la inicial del nombre de su mujer, y la palabra incondicional. "Si en algún momento ya no fuera la pareja de Nuria me lo dejaría por una razón: ha formado parte de mi vida y yo jamás me arrepentiría de haber estado con ella. Si tengo otra pareja tendrá que asumir cómo es mi vida y mi vida es Nuria", dijo el escritor en La Roca al hablar este tatuaje tan especial.

El espectacular cambio físico de Juan del Val a los 54 años tras dos meses de dieta y ejercicio, ¡con piropazo de Nuria Roca!