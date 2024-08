Nuria Roca y Juan del Val, de vacaciones con sus hijos tras pronunciar un nuevo 'sí, quiero'

Está siendo uno de los veranos más divertidos de Nuria Roca y Juan del Val. El matrimonio comenzó sus vacaciones el pasado mes de julio con una romántica escapada a Nueva York, su ciudad favorita. Después, estuvieron en Menorca y de ahí pusieron rumbo al sur. Primero se alojaron en La Gloria, una finca ecológica situada en Jimena de la Frontera, Cádiz, y ahora se encuentran con sus tres hijos -Juan, Pau y Olivia- en uno de los hoteles más exclusivos de la costa de la luz, el Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, que ofrece acceso directo a la playa de la Barrosa.

En estas imágenes vemos a los cinco disfrutando de un increíble día de playa en el que no faltaron las risas durante un baño en el mar con gran oleaje. Tampoco faltaron las muestras de cariño entre ellos, destacando el tierno beso de Nuria a la pequeña de la casa, que cumplirá 14 años el 8 de octubre.



Los presentadores no pueden estar más orgullosos de sus hijos. Según contó Nuria en una entrevista concedida a ¡HOLA!, Olivia "está muy adolescente". "Me roba la ropa; los zapatos no puede porque calza un número más que yo. Sí, ya le empieza a gustar todo, claro. Me hace mucha ilusión, la verdad", declaró.



Juan, de 22 años, ya vuela libre tras haber estudiado el doble grado de Publicidad y Marketing. "Le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la creatividad", explicó Nuria. Y Pau, que cumplirá 18 años el próximo 28 de agosto, está a punto de comenzar su etapa universitaria.

Nuria y Juan, que llevan juntos media vida, están disfrutando al máximo de la compañía de sus hijos, pero también de momentos a solas en los que se han dado un nuevo 'sí, quiero'. Ha sido el escritor el encargado de compartir este instante de complicidad durante una cena a la luz de las velas. "Sí, quiero", ha escrito junto a un corazón mientras mira con profundo amor a su mujer, que no deja de sonreír. La presentadora, sin dudarlo, ha respondido lo mismo.

De esta forma, la pareja vuelve a desmentir los rumores que surgieron hace unas semanas sobre una supuesta crisis por haber estado unos días separados en verano, ella disfrutando de la compañía de su hermana Ruth en Menorca y él en Santander disfrutando de su feria taurina.

La historia de Juan del Val, de 53 años, y Nuria Roca, de 52, comenzó cuando la valenciana presentaba Waku Waku en Televisión Español y el escritor se enamoró locamente de ella al verla en la pequeña pantalla. En aquel momento, Juan habló con los directores del medio en el que trabajaba -la revista Man- para entrevistarla y cuando estuvieron sentados el uno frente al otro sintieron un auténtico flechazo.

Tras ese primer encuentro, se casaron, se convirtieron en padres y Juan se hizo un tatuaje por amor: una N, la inicial del nombre de su mujer, y la palabra incondicional. "Si en algún momento ya no fuera la pareja de Nuria me lo dejaría por una razón: ha formado parte de mi vida y yo jamás me arrepentiría de haber estado con ella. Si tengo otra pareja tendrá que asumir cómo es mi vida y mi vida es Nuria", dijo el escritor en La Roca al hablar este tatuaje tan especial.