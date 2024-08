Nuria Roca y Juan del Val se toman con humor los rumores de crisis

Después de llevar juntos más de 25 años, y los que les quedan, Nuria Roca y Juan del Val han tenido que hacer frente a todo tipo de comentarios sobre su matrimonio desde que se convirtieron en una de las parejas más populares de nuestro país. Recientemente, surgía una información sobre una supuesta crisis entre ellos, rumor que ambos desmintieron por completo a través de una contundente reflexión.

© nuriarocagranell Nuria Roca y Juan del Val, en una imagen de archivo

Ahora, lo último al respecto, ha sido tomárselo con humor. La presentadora se encuentra en Menorca, donde vive su hermana Ruth, pasando unos días de relax y diversión junto a un grupo de buenos amigos. Por su parte, el periodista y colaborador televisivo está en Santander, disfrutando de todos los encantos que ofrece la capital cántabra. Este fin de semana, la conductora de Atresmedia compartía una imagen muy curiosa tomando algo en una terraza, en un bonito entorno rural, mientras la noche estaba a punto de caer.

© nuriarocagranell

"¡Lo que viene siendo cenar en mitad de la calle!", señalaba Nuria Roca sobre dicha escena, en la que las mesas del restaurante ocupaban buena parte de la vía. "¡Qué nos gusta juntarnos!", añadía sobre el hecho de reunirse con su gente y que tanto les agrada. Tras ello, su publicación encontraba un respuesta muy particular, que no era otra que la de Juan del Val. "¿Y tú marido? ¡Yo creo que estáis en crisis!", se preguntaba con ironía el también escritor, acompañando su frase con varios emoticonos de risa. "¡Pásalo bien!", agregaba en el mensaje a su mujer, que cerraba con el símbolo de un corazón rojo.

Aunque los dos tertulianos de El Hormiguero están pasando unos días de vacaciones por separado, hace solo un par de semanas los vimos juntos en la citada isla balear. Era un plan de lo más familiar con dos de sus tres hijos: Juan, el mayor, y Olivia, la pequeña. Solo faltaba Pau, el mediano, que en el pasado curso se ha graduado del instituto. Allí, entre paseos en barco, baños en el mar y almuerzos familiares, celebraron el cumpleaños de su primogénito.

© nuriarocagranell

Reunidos frente a la tarta, el protagonista sopló las 22 velas junto a sus seres queridos, después de que su orgulloso padre le hubiera dedicado días atrás unas emotivo texto en sus redes sociales. "Tú te has hecho un hombre y yo me he hecho mayor, pero todavía me sigues llamando “papi” y eso me hace la persona más feliz del mundo. Felicidades “MiRey”. Te quiero", le decía a su hijo el que fuera Premio Primavera de Novela en 2019 con su obra Candela.