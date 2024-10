El lado personal de Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta': enamorado de Nora Arístegui y muy unido a su hijo Ian, de 19 años

Jorge Fernández es uno de los presentadores más queridos de la televisión. Lleva 18 años al frente del concurso La ruleta de la suerte, que es líder todos los días en su franja horaria. A partir de este sábado conducirá una edición especial por la noche, que será más espectacular y repartirá muchos más premios. Todos conocemos su faceta profesional pero, ¿cómo es su lado más personal? El modelo vasco comparte su vida desde hace ocho años con Nora Arístegui, una técnico superior en Dietética y especialista en planes nutricionales. Aunque ambos son muy reservados con su vida privada, han sido captados por las agencias en varias ocasiones en su día a día. Excepcionalmente, Jorge también ha compartido en su perfil alguna foto viajando con Nora, como se puede comprobar en el vídeo.

© GTRES Jorge Fernández con su novia y su hijo

El otro pilar fundamental de la vida de Jorge es su hijo Ian, de 19 años, fruto de su matrimonio con la modelo Lucía Marzo, con la que estuvo casado dos años. Desde que nació el pequeño, al presentador le cambió la vida radicalmente y desde entonces está muy unido a su "cachorro". En cuanto a sus aficiones, el modelo vasco es un hombre extremadamente deportista. Le encanta el surf y siempre que tiene un hueco se escapa a la playa. También practica esquí, ciclismo y senderismo. Esto último lo suele hacer junto a su mascota, Mika, por la que siente debilidad.

© jorgefdeztv

Sin embargo, la vida de Jorge Fernández no ha sido solo un camino de rosas. La enfermedad también ha estado muy presente en su camino. Durante cinco años, el presentador estuvo lidiando con la enfermedad de Lyme, a raíz de la picadura de una garrapata. Una enfermedad que estuvo a punto de apartarlo de la televisión. Durante este tiempo, llegó a perder casi 15 kilos y lo pasó realmente mal: "Mi médico me dijo que lo dejara, pero yo no dejo la ruleta. Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", confesaba Jorge a la revista Men's Health. Afortunadamente, el presentador ha superado este y otro bache de salud, y nunca ha perdido la sonrisa con la que conquista día a día a millones de espectadores. ¿Te gustaría conocer la faceta personal de Jorge Fernández? No te pierdas el vídeo.