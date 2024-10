La romántica historia de amor de Garbiñe Muguruza y Arthur Borges que empezó con un flechazo por las calles de Nueva York

Garbiñe Muguruza se casa este sábado en Marbella con su prometido, Arthur Borges, un ejecutivo mitad español y mitad finlandés, nacido en las islas Canarias, que se dedica al mundo de la moda. La tenista y el que fuera director de la división de trajes a medida de Tom Ford se conocieron en agosto de 2001 por las calles de Nueva York. Así lo contaba la deportista española en una entrevista que concedió a la revista ¡HOLA! en mayo de 2023: "Estaba en Nueva York compitiendo en el Abierto de Estados Unidos, un torneo muy importante, un Grand Slam y uno está centrado. Mi hotel estaba cerca de Central Park y aburrida en la habitación pensé en ir a dar un paseo por el parque. Salgo y en una de esas calles me lo cruzo caminando y de repente él se gira y me dice: Buena suerte en el US Open. Me quedé pensando ¡qué chico tan guapo! A él le gusta el tenis, cuando me vio, me reconoció y me deseó suerte, pero fue muy tímido. Y yo al verlo fue como guau, hola ¿quién eres? Y empezamos a hablar. Y sí, surgió un flechazo. Pero como dices, yo no sabía nada de él y me gustó mucho que fuera de otro mundo, pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no sea todo tenis en mi vida".

© garbimuguruza

Fue tres meses después, en noviembre de ese mismo año, cuando Garbiñe y Arthur posaban por primera vez juntos tras el triunfo de la tenista española en el Masters femenino. Fue tal el flechazo que, poco tiempo después, él abandonó su vida en Nueva York para apoyar la carrera de su chica: "Fue muy valiente, dejó todo lo que tenía en Nueva York y se vino conmigo a viajar y a apoyarme en mi carrera, y aluciné un poco porque no todo el mundo tiene ese valor para apostar en el amor así tan rápido. Él fue me voy contigo porque siento que es lo que tengo que hacer. Y se mudó conmigo a Ginebra". Tras ganar el Masters, la tenista entró en una crisis de resultados y decidió aparcar la raqueta por unos meses. Un período en el que Garbiñe se dedicó a vivir y viaja por todo el mundo, acompañada en todo momento por el hombre que este sábado se convertirá en su marido. En 2023 se producía la romántica pedida de mano en el hotel Marbella Club.

© garbimuguruza

Garbiñe y Arthur se volvieron inseparables y pasearon su amor por las alfombras rojas y prestigiosas galas de premios. En abril de 2024, la tenista anunciaba su retirada definitiva de las cachas. Una decisión en la que contó con el respaldo absoluto de Arthur Borges. Desde entonces, la pareja se ha centrado en los preparativos de la boda. Un enlace que se será intimo y se celebrará en Marbella, ciudad a la que está muy ligada la ganadora de dos torneos del Grand Slam. No te pierdas el vídeo donde repasamos la bonita historia de amor de Garbiñe Muguruza y Arthur Borges.