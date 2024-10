Omar Montes revela en 'El Hormiguero' su momento fan con este artista

Omar Montes ha vuelto a El Hormiguero con más fuerza que nunca. El cantante, que ya ha alcanzado el exclusivo "Club Platino" del programa tras diez visitas, compartió con Pablo Motos algunos detalles inéditos de su vida y su carrera, pero lo que más destacó fue su carisma y cercanía. Omar, que se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas, sigue acumulando éxitos, como su reciente tema Goteras, que ya roza los 48 millones de reproducciones en Spotify.

© GTRES

El cantante, siempre fiel a su estilo desenfadado y cercano, reveló al presentador lo que él considera el secreto de su éxito: "Ser buena gente", "Trato igual a todo el mundo, da igual cual sea su posición, con eso consigues que todos hablen bien de ti", explicaba a Pablo Motos.

Omar Montes y su admiración por Nicky Jam

En un momento muy especial de la entrevista, Pablo Motos quiso saber a quién admirada como artista. Su respuesta fue una muestra más de la naturalidad que le caracteriza: "A Nicky Jam, que me encantaba, y le pedí una foto en este programa hace 10 años". Unas palabras que han sido de lo más elogiadas por sus seguidores.

© GTRES

El cantante también habló sobre lo que sucede en sus conciertos, donde algunos fans han llegado a fingir desmayos para captar su atención. Con su característico sentido del humor, Omar explicó que esos trucos ya no le sorprenden: "Saben que me voy a preocupar si les veo desmayados y me voy a acercar, luego voy y quieren hacerse un vídeo conmigo". Este fenómeno, revela el nivel de devoción de sus seguidores, que harían lo que fuera por tener un momento con su ídolo.

Una vida entre la popularidad y la discreción

Omar Montes, a pesar de estar siempre en el ojo público, confesó que el éxito también tiene sus retos. Pablo Motos le preguntó si podía ir al cine o a un centro comercial como cualquier persona normal, a lo que Omar respondió con sinceridad: "A la hora golfa sí, porque hay poca gente. Sin embargo, también habló de la otra cara de la popularidad y contó que se tuvo que ir de un centro comercial de Toledo por la aglomeración de gente que se generó al reconocerle.

© GTRES

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cando Omar confirmó su pertenencia a los Illuminatis, una sociedad sobre la que bromeó con el presentador: "Yo sí, de pura cepa", confesó. Esta inesperada declaración dejó a todos boquiabiertos, aunque el cantante lo tomó con humor , explicando que forma parte de una "organización de personas que traen la nueva orden mundial".