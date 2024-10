El día a día de Luis Canut, marido de Patricia Pérez, con su ceguera: así aprende a coger el autobús

Luis Canut continúa avanzando en el largo camino que comenzó a principios de 2023, cuando fue diagnosticado de meningitis criptocócica. Una enfermedad por la que tuvo que pasar cinco meses hospitalizado y que le ha producido numerosas secuelas, entre ellas, su recién reconocida ceguera. El director y productor ejecutivo de programas de televisión, quien aseguró recientemente a ¡HOLA! que cada vez se siente "más independiente", tiene claro lo importante que es adaptarse a las nuevas circunstancias. Recientemente se afilió a la ONCE y, ahora, ahora, Luis ha mostrado en un vídeo cómo está aprendiendo a realizar una tarea cotidiana: coger el transporte público. "Clase de bastón en autobús. Si sigo así, espero que en poco tiempo, me den la “L” de bastón, que para mí es muy importante", ha comentado, demostrando que no pierde su característico sentido del humor. Un proceso en el que cuenta con el apoyo incondicional de su mujer, Patricia Pérez, quien está siendo un pilar importantísimo en su recuperación.