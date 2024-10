La colección de joyas de oro que Harper Beckham ha lucido a sus 13 años valorada en 18.000 euros

Tiene 13 años y es la hija más pequeña del matrimonio compuesto por David y Victoria Beckham, una de las parejas más poderosas dentro del mundo de la moda, por lo que no es extrañar que Harper Seven Beckham, a sus 13 años, lleve el mismo camino que sus archiconocidos padres. Una de sus últimas apariciones en público ha coincidido con su asistencia a la Semana de la Moda de París, junto a su progenitor, sus tres hermanos mayores (Brooklyn, Romeo y Cruz), Nicola Peltz y la cantante brasileña Jackie Apostel, a quien se relaciona con Cruz desde el pasado mes de julio. Desde el front row, todos ellos han mostrado su apoyo a Victoria Beckham cuando la diseñadora inglesa ha presentado su nueva colección Primavera/verano 2025. La pequeña de la familia ha lucido para la ocasión un vestido de seda rosa pastel y delicados tacones color crema. Un look que ha completado con su delicada colección de oro compuesta por dos maravillosos collares y dos pulseras (una de ellas con simpáticos charms colgando como un osito de cristal que recuerda al de HARIBO original). Unas joyas que no han pasado desapercibidas y cuyo valor total asciende a más de 18.000 euros. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!