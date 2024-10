¿Se han casado Joaquin Phoenix y Rooney Mara? Este comentario del actor apunta a que sí

Joaquin Phoenix y Rooney Mara tienen dos hijos, un niño nacido en 2020 al que ponían por nombre River en memoria del recordado hermano del artista, y otro bebé del que no se tienen detalles sobre el nombre o el sexo. Fue esta la mejor manera de consolidar una relación que nació en 2016 y que incluso cuenta con rumores de compromiso. No hubo nunca sin embargo fecha fijada para la boda aunque, después de un reciente desliz del actor, de nuevo la maquinaria especulativa se ha puesto en marcha apuntando a que el enlace ya se habría celebrado.

© Getty Images

Fue durante la intervención de Phoenix en el podcast Talk Easy with Sam Fragoso cuando el actor se refirió a Rooney como “su mujer”. Estaba contando entonces cómo había preparado su discurso para la gala de los Oscar 2020, cuando ganó el premio a mejor actor por su papel en Joker, cuando dijo: “Se me ocurrió el conmovedor discurso mientras estaba hablando con mi madre y mi esposa”. Aunque saltaron las alarmas entonces, no volvió a hacer mención a cuál es su estado civil ni especificó sus palabras. Los representantes de los actores tampoco han respondido a estas declaraciones, aunque no sería extraño que hubieran dado el paso de unir sus vidas pues llevan juntos unos 9 años.

En aquel discurso Phoenix recordó a su hermano River, fallecido de una sobredosis en 1993 cuando tenía solo 23 años. "Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien. Creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficioso para el ser humano. He sido granuja a lo largo de mi vida, he sido egoísta, y agradezco mucho que tantos de vosotros me hayáis dado una segunda oportunidad. Considero que es cuando mejor funcionamos, cuando nos apoyamos y no nos 'cancelamos' por errores del pasado, nos ayudamos mutuamente a crecer, nos educamos y nos guiamos hacia la redención. Es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta frase: 'corre al rescate con amor y la paz vendrá después'" dijo.

© GettyImages

Rooney Mara y Joaquin Phoenix se conocieron compartiendo pantalla en la película Her (2013) y fueron amigos durante bastante tiempo, sin embargo, no dieron un paso más hasta años después. Volvieron a coincidir en María Magdalena y Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. De hecho, fue en el rodaje de la película en la que él interpreta a Jesús y ella a María Magdalena en 2016 en la que surgió el amor. Desde entonces no se han separado aunque no suelen prodigarse demasiado en ocasiones públicas. Guardan su vida personal en la intimidad y de hecho no anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos en 2020. Tampoco confirmaron el nacimiento del bebé. Fue un desliz del productor ruso Victor Kossakovsky en septiembre de 2020, que a la pregunta de cómo había sido trabajar con Phoenix en el documental Gunda respondió: "Por cierto, acaba de tener un bebé... Un precioso hijo llamado River". El segundo embarazo de la intérprete se desveló en la alfombra roja de la Berlinale en febrero de este año, pero ya no han transcendido más detalles acerca del nacimiento o el sexo del pequeño.

Folie à deux llega al cine

Este viernes 4 de octubre llega a las pantallas Folie à deux, la segunda entrega de Joker, en la que de nuevo Phoenix promete una soberbia interpretación del villano de Batman. La primera entrega no solo fue un boom en taquilla sino que subió a Phoenix al escenario de los Oscar, donde recogió su primera estatuilla. En esta segunda entrega está acompañado por Lady Gaga, que se mete en la piel de Harley Quinn, que se obsesiona con el Joker. La intérprete, cuyas apariciones en el cine también han sido muy alabadas, asegura que su personaje da miedo porque “provoca a alguien que tiene problemas mentales”.

© Getty Images Lady Gaga en 'Folie à deux'

La cinta explora la relación de la pareja que se conoce en un hospital psiquiátrico, donde se enamoran, hasta el punto de que él sigue todas las ideas que se le ocurren a ella. Lee está subyugada por la otra personalidad de Arthur, la del comediante Joker, de una enorme popularidad, y le llega a pedir que no tome la medicación recetada para controlar su locura para que de él salga ese payaso que ella tanto admira.