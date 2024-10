María José Suárez aclara si está de nuevo ilusionada ¡ y se encuentra con su ex en el tren!

Las miradas se han vuelto a posar en María José Suárez. Tras protagonizar con Álvaro Muñoz Escassi la ruptura más sonada del verano, la que fuera Miss España ha sido fotografiada compartiendo velada con un misterioso acompañante. A raíz de estas imágenes publicadas por Semana, en las que ambos muestran un gran entendimiento, no han dejado de circular rumores sobre una posible nueva ilusión. Informaciones a las que la propia modelo ha respondido, aclarando la relación que les une y detallando el plan que hicieron.

© GTRES

"Nada, nada, nada", ha comenzado a decir María José. Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, espacio al que se ha incorporado como colaboradora en esta temporada, ha puesto en contexto estas instantáneas y dejando claro que no era una cita de dos: "Esto fue la semana pasada, cuando salimos de aquí del programa. Nos fuimos un grupo de amigos, está también Eva González, mi compadre, está él...". Además, ha dado un detalle con el que despeja cualquier duda sobre la naturaleza de esta relación: "Su pareja es como mi hermano, somos amigos de toda la vida".

La diseñadora de la firma Avenenza ha explicado que "evidentemente" no ha habido nada entre ellos y tampoco hay posibilidad de que pase en el futuro. "A mí no me gusta alimentar rumores. Cuando lo vi dije, ¡por favor! Me costó hasta reconocerlo", ha contado María José. Suárez ha explicado que Manuel, como se llama el hombre con el que ha sido fotografiada, es a su vez "muy amigo" de su ex. De hecho, según ha indicado, el mismo día que estuvo cenando con ella había quedado también con el jinete para comer. "Es amigo común", ha puntualizado.

© mariajosesuarezoficial/

Álvaro Muñoz Escassi ha sido preguntado por las imágenes y se ha limitado a decir que le parece "todo perfecto". La relación con la que ha sido su pareja durante tres años es ahora mismo inexistente, ya que su historia de amor no acabó en buenos términos . No mantienen ni contacto y por parte de María José no cabe pensar en una futura amistad. También se muestra cauto al hablar de su amistad con Hiba Abouk. A quien sí ha dedicado unas bonitas palabras es a Lara Dibildos, madre de su hijo Álvaro y uno de sus grandes apoyos en estos meses marcados por la polémica. "Es la mejor. La quiero mucho. Somos familia y nos queremos muchísimo, ha dicho sobre la actriz, que ha encontrado la felicidad al lado de Carlos Maturana.

Un reencuentro sorpresa

"Todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera. Me quedo con lo bueno que ha sido mucho y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada. La vida a veces duele, pero el resto del tiempo es maravillosa", aseguraba María José antes del inicio de curso. En ¡HOLA! contaba que no conserva nada del jinete porque "le envié toda su ropa y sus pertenencias personales en cajas" pero sí tiene algunas cosas de su madre, Myriam Escassi, que murió en 2023 tras una larga enfermedad. Con estas palabras quedaba claro que Escassi forma ya parte de su pasado y ella ahora está volcada en el presente, especialmente en su hijo Elías, que es su verdadero amor.

© mariajosesuarezoficial/

Sí mantiene una buena sintonía con otros hombres que han pasado por su vida como Javier Lorenzana. El modelo, que también fue pareja de Rocío Osorno, se ha encontrado con María José en el tren de camino a Madrid. De hecho, les han tocado asientos contiguos. "Llegar al AVE y que te toque asiento 9B y a tu ex 9C es fantasía. Menos mal que ya nos llevamos bien", ha contado con gran sentido del humor y una imagen de esta curiosa coincidencia. "Diez años después nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en un avión", ha añadido él.