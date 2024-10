Kylian Mbappé ya tiene el coche que le regala el Real Madrid pero no puede conducirlo

Kylian Mbappé ya tiene disponible el nuevo coche que le ha dado el Real Madrid. En concreto, el delantero francés ha elegido un modelo con el que se le verá aparecer a diario en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, aunque el jugador de la selección francesa de fútbol tiene un pequeño hándicap: aún no tiene carnet de conducir. Algo que le hace moverse, a sus 25 años, con un chófer. Entre todo el catálogo de coches que podía escoger, Mbappé se ha quedado con un vehículo valorado en más de 200.000 euros, con un equipamiento de auténtico lujo; un coche híbrido de los más potentes del mercado, que tiene 748 caballos.

'Nunca le ha hecho falta el carnet de conducir'

El jugador blanco ha contado en más de una ocasión que nunca le ha hecho falta sacarse la licencia para conducir. Cumplió los 18 años en el PSG y el club parisino puso a su disposición un coche con un conductor privado mientras él intentaba aprobar los exámenes para conseguir la licencia de conducción. Pero la estrella del Real Madrid ha confesado que está muy cómodo en sus desplazamientos con chófer y que no tiene un gran interés en llevarlo él mismo.

La plantilla del Real Madrid posa con el modelo de su nuevo coche

El éxito le llegó muy joven

En una entrevista para el medio Bleacher Report, Mbappé admitió que: "Es una de las desventajas de tener éxito pronto. Me perdí cosas simples como tener carnet de conducir. Para muchas personas es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad".

Un patrimonio de 130 millones de euros

Con solo 17 años, en 2015, fue el fichaje estrella del equipo del Principado de Mónaco: marcó 26 goles y celebró el título de liga con su equipo, un éxito que compaginó con sus estudios. Dos años más tarde, a los 19, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección francesa. El PSG le fichó entonces por 180 millones de euros y Ahora con 25 años Forbes estima que su patrimonio asciende a más de 1300 millones de euros.