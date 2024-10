Esta es la manera en la que Michael Schumacher se comunica desde su trágico accidente de esquí

Fue el 29 de diciembre de 2013 cuando la trayectoria del piloto Michael Schumacher se frenó en seco. Aquel día la vida del gran campeón de la Fórmula 1 cambió para siempre al sufrir una aparatosa caída mientras esquiaba en los Alpes franceses. Su cabeza golpeó con una roca provocando una grave lesión cerebral que le mantuvo nueve meses ingresado en el hospital, seis de ellos, en estado de coma. Desde que fue dado de alta, poco o muy poco se sabe se ha sabido sobre su verdadero estado de salud y la escasa información que trasciende es gracias a su círculo más cercano. Lo poco que se sabe es que el piloto necesita atención las 24 horas del día y que su familia se ha preocupado en proporcionarle el mejor equipo médico del mundo.

© Getty Images Michael Schumacher esquiando en Los Dolomitas en 2005

Pendientes de él en todo momento, especialmente su mujer, Corinna, quien no se ha separado de él ni un solo minutos, la familia del piloto vivió este pasado fin de semana un momento de alegría con la celebración de la boda de la hija mayor del piloto, Gina Schumacher, quien daba el 'sí, quiero' a su prometido, Iain Bethke en Mallorca. La ceremonia se celebró en la mansión 'Villa Yasmin', en Port d'Andratx, propiedad de los Schumacher desde 2018, y, según informan algunos medios alemanes y británicos, es muy probable que Michael estuviera presente en el enlace, lo que supondría la primera aparición pública del heptacampeón del mundo en 11 años. Algo que cobra más fuerza aún tras conocerse que los novios no permitieron el teléfono móvil a sus invitados durante la celebración.

© gina_schumacher La boda de Gina, la hija de Michael Schumacher, con Iain Bethke, en su villa familiar en Mallorca

Sin embargo, el periódico The Mirror va mucho más allá aún y desvela la forma que tiene de comunicarse Schumacher tras su grave accidente gracias a la información que habría dado a conocer, Elisabetta Gregoraci, exmujer del ex jefe de la Fórmula 1, Flavio Briatore. "Michael no habla, se comunica con los ojos", dijo la modelo y presentadora italiana. "Sólo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son" añadía. "Se mudaron a España y su esposa ha instalado un hospital en esa casa".

© GTRES Villa Yasmin, la propiedad que posee la familia de Michael Schumacher, en Port d'Andratx, Mallorca

Los rumores de que Schumacher no puede hablar fueron respaldados en 2021 por su hijo, Mick, quien durante su participación en el documental de Netflix dedicado a la vida de su padre declaraba :"Creo que papá y yo nos entenderíamos ahora de una manera diferente".

De hecho, la última noticia que habría trascendido sobre la evolución del piloto habría sido en 2023, cuando se informó que Schumacher había sido trasladado en un coche deportivo Mercedes AMG con el objetivo de intentar estimular áreas de su cerebro que alguna vez usó para competir.

© Getty Images Michael Schumacher junto a su mujer Corinna

Quien también ha dado algunos detalles sobre el estado de salud del piloto ha sido el ex jefe de Ferrari, Jean Todt, quien en una entrevista concedida a una revista francesa a finales del año pasado, declaraba: "Michael está aquí, así que no lo extraño. Pero simplemente no es el Michael que solía ser. Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa y sus hijos, que lo protegen". "Su vida ahora es diferente y tengo el privilegio de compartir momentos con él” añadía. “Eso es todo lo que hay que decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1".