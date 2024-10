Entrevista exclusiva con Laurence Debray, la escritora francesa que prepara las memorias del rey Juan Carlos

La noticia saltaba estos días, causando un gran revuelo y una enorme expectación: el Rey don Juan Carlos tiene preparadas sus memorias y va a publicarlas, a principios de 2025, bajo el título Reconciliación. Pero él tiene la última palabra y lo cierto es que, de momento, no hay fecha de lanzamiento.

Nos lo cuenta en una entrevista exclusiva su biógrafa franco-venezolana, la historiadora Laurence Debray, autora también del ensayo Mon roi déchu (Mi rey caído), publicado por Stock. La misma editorial que acaba de retirar Reconciliación de su lista de nuevas publicaciones, tras dar la revista Point de Vue algunos detalles y fragmentos del libro. Entre ellos, el que sigue: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los Reyes no hacen confidencias. Y menos públicamente. Sus secretos quedan enterrados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia".

© Javier Alonso "Hace más de dos años que el Rey trabaja en sus memorias. Es un proyecto de largo recorrido, todavía en construcción"

—Laurence, ¿qué crees que le ha animado de verdad a escribir sus memorias?

—Es cierto que tiene la sensación de que le han robado su historia. Todo el mundo ha comentado sobre su vida y los acontecimientos que la marcaron. Por una vez, él tenía ganas y necesita dar su versión de los hechos, de lo que ha vivido, lo que me parece muy humano. Aunque, sí, desobedece a su padre escribiendo estas memorias.

—¿Dirías que es un libro sincero y contado desde el corazón?

—Es el libro de la verdad. Está en lo verdadero. Intenta transmitir a los españoles y a las jóvenes generaciones cuál fue su trayectoria y que se le pueda conocer un poco más de manera personal y no únicamente institucional. Se titula Recon­ciliación, que me parece un excelente título, porque es su objetivo hoy.

—¿Cuándo empezó a escribirlo?

—Hace más de dos años que el Rey trabaja en sus memorias. Le ayudo. Es un proyecto de largo recorrido, todavía en construcción. No está acabado aún y no se va a publicar ahora ni en breve. No hay fecha de lanzamiento. Según su leal saber y entender, él decidirá cuándo se terminará y se publicará.

—¿Habla de su vida desde la infancia hasta la actualidad?

—Trata de toda su vida, desde su infancia hasta hoy día. No hace más hincapié en un periodo que otro, habla de todo por igual, tanto desde el punto de vista del hombre de estado como desde el punto de vista personal.

© EUROPA PRESS Las últimas noticias sobre la biografía en la que está trabajando han coincidido con la última visita a España de don Juan Carlos, que ha viajado para participar en varias regatas © EUROPA PRESS Tras la competición inicial, el Rey recibió la primera medalla de oro que concede la Real Federación Gallega de Vela. Una auténtica sorpresa que vivió con emoción y entre aplausos de todos los presentes

—¿Qué parte ha sido la más difícil de relatar para él?

—Lo más difícil es que no tiene acceso a sus archivos. Lo hace más complicado.

—¿Qué crees que es lo que más nos va a sorprender o llamar la atención a los españoles?

—Como extranjera, no puedo juzgar.

—¿Incluye material gráfico inédito?

—Contiene fotos, algunas inéditas. Es un libro escrito en primera persona y en francés, porque soy francesa y porque el Rey es perfectamente bilingüe y se expresa muy bien en francés. Se publicará también en español, por supuesto.

—¿Qué clase de escritor es el Rey?

—Se lo toma muy en serio.