Muere la 'influencer' rusa Arina Glazunova a los 27 años tras caer por las escaleras del metro en Georgia

La tiktoker Arina Glazunova ha muerto a los 27 años tras sufrir un accidente mientras paseaba por la ciudad de Tiflis, en Georgia, junto a una amiga. La influencer de origen ruso estaba grabando un vídeo por las calles de la capital georgiana mientras sonaba la canción de For the Last Time delante de la cámara de su teléfono móvil, cuando en un momento de la emisión Arina enfocó a su amiga, momento en el que sufrió una fatal caída que le costaba la vida.

Los servicios de emergencia no pudieron salvarla

Arina cayó directamente por las escaleras de una boca de metro y, aunque que los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar de los hechos, no pudieron hacer nada para salvar su vida. Las lesiones provocadas por la brutal caída fueron muy graves, con una fractura en la base del cráneo y diversos golpes por todo el cuerpo. La joven disfrutaba de unos días de vacaciones fuera de su país, Rusia, donde acababa de terminar sus estudios en la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, y donde trabajaba como gerente de relaciones públicas en una agencia creativa.

Conocida por su compromiso con el bienestar animal

Arina Glazunova era conocida por el contendido que ella subía en redes y además estaba muy comprometida con diversas causas humanitarias como el compromiso con el bienestar animal y por su participación en diversas obras de ayuda a los más necesitados. Su amiga Olga, desolada por el accidente y la tragedia de perder a la que era su amiga y compañera de viaje ha declarado que Arina: “Tenía un excelente sentido del humor”.

Otros 'influencers' que han retransmitido sus últimos momentos antes de morir

No es la primera vez que un creador de contenido retransmite prácticamente en directo su muerte. En el año 2021Gabriel Salazar, más conocido en la redes sociales como Gabe, murió en un terrible accidente de tráfico en San Antonio, Texas. El influencer, que contaba con más de un millón de seguidores en TikTok, donde se hizo popular a raíz de la pandemia donde empezó a subir vídeos a diario; subió un vídeo a la conocida rede social tan solo unos instantes antes de producirse el fatal accidente.