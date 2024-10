Conoce a Rafa, nieto de uno de los integrantes de 'Los del Río', que se ha presentado a 'La Voz'

Rafa, nieto de Rafael Ruiz, uno de los integrantes del dúo Los del Río, tiene 19 años y es uno de los talent que se ha presentado a las audiciones a ciegas del programa de Antena3, La Voz. Rafa ha heredado de su abuelo la pasión por la música y al presentarse al formato de Atresmedia pretende cumplir uno de los sueños de su vida: dedicarse a la música. Con una simpatía arrolladora el aspirante dio a los coaches varias pistas para que descubrieran quién era su conocido familiar que es artista: "Es sevillano como yo, consiguió un éxito mundial que bailó hasta el presidente de Estados Unidos y... ". En ese momento entonó el conocido estribillo: "Dale a tu cuerpo, alegría Macarena". Para el concursante su abuelo es: "El rey de España, es el mejor del mundo", además de ser quien le ha enseñado todo lo que sabe de música hasta hoy.

© Atresmedia Rafa, el nieto de Rafael Ruiz, de 'Los del Río'

El importante consejo de su abuelo

Antes de salir al plató de La Voz y comenzaron su audición, Rafa confesó que su abuelo Rafael: "Mi abuelo me ha dado un consejo para lo que es la vida: disfruta de lo que hagas, si tú sientes y tú estás cómodo al final va a ser todo mucho más fácil". Durante su interpretación, el joven disfrutó de lo lindo encima del escenario y cautivó a Malú, una de las coaches, que no tardo mucho en girarse. El resto de los coaches, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi no tocaron el botón. "Estos tres están sordos perdidos", exclamó Malú.

© Gtresonline

Una familia muy unida

Rafael Ruiz, el abuelo de Rafa, lleva 46 años casado con María Isabel Romero y fruto de ese amor nacieron sus otros cuatro hijos: Rocío, de 50 años; Rafael, de 48; Isabel María, de 44; y Carolina, de 42. El único varón del matrimonio es el manager de Los del Río y, desde hace años, se encarga de gestionar la carrera del dúo artístico.

© Gtresonline

Un hijo secreto

Rafael confirmaba además, en el año 2019, que tenía un hijo secreto. Tanto su familia como sus amigos y allegados eran conocedores de esta historia: "Mi familia lo sabe todo, mis amigos lo sabían y todos me han ayudado mucho", admitía el artista en aquel momento. Además, el intérprete mantiene una relación cordial con el que ya reconoció como su hijo: "Es un chiquillo que es un encanto". Los del Río ganaron, según ellos mismos han reconocido, 60 millones de euros con su internacional tema de La Macarena. Una fortuna a la que, en su momento, su hijo reconocido Leonardo también tendrá acceso.