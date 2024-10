Ana Mena sorprende en 'El Hormiguero' con su invitación de 'boda' y habla de la relación con sus ex

Llegó al mundo del espectáculo siendo una niña y desde entonces no ha dejado de esforzarse cada día para seguir haciendo realidad su sueño. Ana Mena considera que en su carrera hay un punto de inflexión en 2020 con el lanzamiento de Se iluminaba y desde entonces no deja de lanzar temas pegadizos que tienen una gran acogida entre el público. A la vez que disfruta de este momento pleno, su maquinaria no deja de trabajar para sorprender al público y se emociona al hablar del fin de su gira en Madrid. Durante su visita a El Hormiguero ha hablado de este espectáculo, de su lado más personal y del momento ¡tierra, trágame! que vivió este verano.

El 22 de diciembre, Ana Mena celebrará su "boda" el Wizink Center de Madrid. Y es que el tour Bellodrama que ha hecho durante 2024 por toda España llega a su fin con "un concierto muy especial, que tiene una temática muy especial y una narrativa emocionante, como un teatro". La cantante compara este espectáculo "que no se va a repetir" con un enlace. De hecho, ha preparado invitaciones que se repartirán entre el público antes de entrar al recinto, igual que si asistieran a una unión matrimonial.

Por el momento, el "sí, quiero" es solo entre la cantante y sus seguidores. Y es que ella apuesta por la máxima prioridad en cuanto a sus relaciones sentimentales. Lo que sí ha compartido son detalles sobre cómo afronta rupturas. Mientras que en el videoclip de Carita triste (su último single compartido con Emilia) aparece estrellando platos para canalizar sus sentimientos, Ana Mena asegura que vive esos instantes de una forma muy diferente. Y es que ella no apuesta por salir de fiesta, sino por quedarse en casa con amigos para desahogarse y viendo películas dramáticas.

Además, ha explicado que la amistad con una expareja depende solo de cómo haya finalizado el noviazgo: "Si no ha sido una ruptura muy decepcionante para mí, me gusta mucho quedar bien con la gente, intento siempre acabar en buenos términos porque me gusta llevarme bien con la gente, no me gusta el mal rollo para nada, lo paso mal. Ahora, si me has hecho daño, voy a desaparecer de tu vida radical y no me vas a volver a ver el pelo nunca jamás. Y no porque te quiera hacer la vida imposible, sino porque te quiero lejos. Desaparezco de verdad".

La artista andaluza, que dio las campanadas de TVE las últimas navidades, ha compartido una insólita experiencia que le ocurrió este verano mientras preparaba nuevos temas. Alquiló una casa durante cuatro días para reunirse con compositores de todas partes del mundo y volcarse en crear canciones para su próximo disco. "El lunes dejábamos la casa a las 14: 00 horas y yo a las 10 empiezo a escuchar ruidos. Me levanto y me encuentro a una chica maquillándose en el baño y a personas colocando en el salón todo lo necesario para grabar una película para adultos", ha contado sobre este momento surrealista.

Su próximo reto en la gran pantalla

Compagina la música con la interpretación. Con once años debutó ante las cámaras dando vida a Marisol, se ha puesto a las órdenes de Pedro Almodóver en La piel que habito y ahora prepara su regreso a la gran pantalla con Ídolos​. Se trata de una película dirigida por Mat Whitecross ambientada en el campeonato mundial de MotoGP que cuenta una "historia de amor, de conflictos familiares, de superación, de adrenalina". En este proyecto interpreta a una tatuadora llamada Luna y comparte reparto con Óscar Casas, al que describe como "superprofesional y supercompañero".

