La conexión de Sophie Turner con su último personaje, que tiene mucho que ver con sus hijas

Hace apenas unas semanas Joe Jonas y Sophie Turner llegaban a un acuerdo y ponían punto y final oficial a su divorcio, separación que se prolongó durante un año y que llegó cuatro después de su boda. La expareja tiene dos hijas en común, Willa, de cuatro años, y Delphine, de dos, y es precisamente de ellas de quienes ha hablado la actriz en unas declaraciones que han generado muchos comentarios. El motivo es que su último personaje en la serie titulada Joan es el de una mujer que cría sola a su bebé, algo que la conecta precisamente con la etapa que atraviesa actualmente.

© Getty Images

“Si no hubiera sido madre, no sé si hubiera podido aportar la misma energía que puse en ella. Joan me cambió mucho. De la desesperación absoluta surge mucha voluntad y ambición” aseguró en The Sunday Times. Reconocía que “es una dura lucha” ser madre soltera y que le parece increíble cómo el personaje lucha por su hija. “Es muy importante que los niños vean cuánto se esfuerzan los padres por ellos” explicó.

Dijo que este personaje llegó en un momento en que tenía que ser “ambiciosa y luchar” con una “voluntad fuerte”. “Ella me dio mucha” señaló. Estas declaraciones fueron muy comentadas pues se puso en duda de si la artista está en un buen momento tras haber tenido que hacer frente ella sola a la crianza de sus hijas. Fue entonces cuando matizó sus declaraciones asegurando que afortunadamente ella cuenta con ayuda.

© Gtresonline

“Soy una persona muy afortunada que tiene mucha ayuda a su alrededor, algo que no ocurre con mucha gente. Aplaudo a todas las madres solteras que lo hacen solas” dijo. Sophie ha rehecho su vida junto al aristócrata Peregrine Pearson, con quien se la vio por primera vez hace diez meses. Desde aquel viaje a París en el que salió a la luz su romance, Sophie y Peregrine no se han escondido, mostrando cómo avanza su relación y lo integrados que están en sus respectivos círculos íntimos. Esta sintonía ha quedado reflejada precisamente en el resumen que la actriz hacía de su inolvidable primer verano de amor, mostrando su galería de fotos más personal ahora que ha llegado a su fin.

El personaje que interpreta Sophie es el de Joan Hannington, una ladrona de joyas en la Gran Bretaña de los años 80 que se ve inmersa en un conflicto entre su actividad criminal y la lucha por recuperar a su hija, que está en manos de los servicios sociales. Está acompañada Sophie en la serie por nombres como Frank Dillane (interpreta a su marido Boisie Hannington), Kristy J. Curtis (Nancy), Gershwyn Eustache Jr. (Abie) y Laura Aikman (Val). La serie británica, que está escrita por Anna Symon y dirigida por Richard Laxton, está basada en Soy lo que soy: la verdadera historia de la ladrona de joyas más famosa de Gran Bretaña, una novela de no ficción que publicó Hannington en 2004.