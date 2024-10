Yolanda Ramos, en 'La Revuelta': 'No hago 'ghosting' porque hace poco que estoy separada'

Yolanda Ramos contó en La Revuelta que se separó hace dos años y lo hizo con su característico sentido del humor cuando David Broncano le preguntó si hacía 'ghosting', es decir, dejar de responder a los mensajes de una persona sin previo aviso ni explicación. "No, no hago 'ghosting' porque hace poco que estoy separada, dos años, y estoy superentregada", dijo entre risas. Ella, en cambio, sí ha sido víctima de esta práctica afectiva tan poco responsable. "A mí me lo han hecho y es muy feo, hay que dar la cara", añadió.

© TVE

La artista catalana, de 56 años, ya se permite hacer bromas sobre su dolorosa separación de Mario Matute, padre de su hija Charlotte, a quien conoció en 2009 en la versión española del programa Saturday Night Live, donde ella trabajaba como actriz y él como técnico. La ruptura fue muy traumática para Yolanda, ya que coincidió con la muerte de su madre y el exigente rodaje de la serie Un nuevo amanecer, de Atresplayer Premium. Cuando finalizó el proyecto, dirigido por José Corbacho, la intérprete tocó fondo y tuvo que refugiarse "diez días en casa de una amiga porque tenía una depresión de mil pares de narices", según contó en La Script, el podcast de María Guerra.

© TVE

Yolanda y Mario formaban una pareja muy discreta. De hecho, no fue hasta 2020 cuando la actriz presentó públicamente a su familia en el ya desaparecido programa de Samanta Villar en Cuatro. "Mi marido es pura luz. Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso. Es un hombre bueno, 11 años más joven que yo", confesó la inolvidable Noemí Argüelles en Paquita Salas, papel con el que ganó el Premio Feroz a la mejor actriz de reparto. También reveló que a su lado pudo convertirse en madre tras sufrir tres abortos y someterse a cinco tratamientos de fecundación in vitro. "No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia. Conocer a Mario es lo mejor que me ha pasado, no solo por nuestra hija", aseguró con lágrimas en los ojos.

© TVE

En aquel programa también conocimos a la madre de Yolanda. La mujer confesó que su hija es "una persona estupenda, decidida y con muchas ganas de todo". Además, reveló que ambas son muy parecidas y que estaba muy orgullosa de ella. "Muchísimo, porque te lo ganas día a día", le dijo. Cuando falleció, la actriz se rompió en dos. "Hoy hemos despedido a mi mamita. La inspiración de todos mis personajes. Te quiero mami y no paro de llorar. Gracias por vuestras muestras de cariño", publicó en sus redes sociales el 31 de marzo de 2023.