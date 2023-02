La causa por la que Yolanda Ramos ha estado seis días ingresada en el hospital

Yolanda Ramos está viviendo uno de sus momentos más difíciles. La actriz se está recuperando de unos días que ella misma ha calificado como "una racha negra muy fuerte". Y es que, la intérprete de series como Paquita Salas o Cardo ha desvelado haber estado ingresada en el hospital durante casi una semana. Un corto periodo de tiempo en el que lo ha pasado "supermal", y del que ya se está reponiendo poco a poco fuera del centro, puesto que ya le dieron el alta. Ha sido la propia Yolanda Ramos la que ha relatado cómo ha sido este bache de salud y cómo se encuentra ahora, en este sábado 11 de febrero en el que se entregan los Goya y, seguramente, sea una de las ausentes de la gala.

"Esto es terrible, esto es terrible. He estado supermal, supermal", comenzaba contando Yolanda Ramos, reiterando lo mal que lo había pasado estos días, en una entrevista telefónica para Socialité. La artista barcelonesa de 54 años ha explicado la razón por la que tuvo que acudir a urgencias: "He estado seis días ingresada porque me cogí un virus muy heavy en la barriga", explicaba con sorpresa el motivo de su asistencia al hospital. "Cogí un virus, me tomé unos antibióticos, mas otros medicamentos con el estómago vacío, y me cogí un virus superfuerte. Y he estado seis días ahí que me deshidrataba", relataba Yolanda de forma detallada.

Este contratiempo de salud pilló a la actriz en su día en Barcelona. "Había venido a ver a mi familia. Mi madre está enfermita, la fui a ver y nada, y empecé a ponerme mal, mal, mal, mal, y así acabó". Concretamente por el estado de su progenitora, Yolanda Ramos tuvo que pasar su ingreso hospitalario más sola de lo que le hubiera gustado, puesto que su familia se tuvo que repartir para visitar a su madre y a ella: "Supersola. Pero no es que me haya sentido sola propiamente dicho, es por las circunstancias", explicaba, y continuaba diciendo, "mi madre también estaba ingresada. Entonces mi familia pues lógicamente tenía que estar por todos lados. Por mi madre, por mí... ha sido una nube bastante negra", lamentaba Yolanda.

Sin embargo, cuando la actriz recibe el alta hospitalaria y decide volver a casa, su hija Charlotte Matute de 10 años -fruto de su amor con su marido Mario Matute, 11 años más joven que Yolanda, y con el que lleva más de una década- sufre un percance y también tiene que ser atendida en la Ciudad Condal: "Ahora con la niña, que no nos podemos ir porque nada más llegar y darme el alta, la niña se ha hecho una fisura en la pierna y va toda enyesada", revelaba la intérprete, añadiendo que tuvieron que "volver al mismo hospital donde estaba yo", sentenciaba la humorista. Afortunadamente, Yolanda Ramos ya se encuentra mejor y ha reconocido que está "más o menos" recuperada, y que ahí sigue, "al pie del cañón", sobre todo ahora por su hija, que es la que ahora está convaleciente.