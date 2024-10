La actriz que da vida a Yasmin en 'Hermanos' ficha por Netflix: descubre su nuevo y ambicioso proyecto

Hermanos, además de conquistarnos con su historia, nos ha hecho enamorarnos del talento de los jóvenes actores que la componen. Uno de los rostros que más ha destacado es el de Eylül Lize Kandemir, quien da vida a Yasmin en la exitosa serie. Un personaje que, aunque en un principio se mostraba altiva y distante, ha ido evolucionando con el trascurso de la trama ganándose el cariño de la audiencia.

El paso de Eylül, de 23 años, por el premiado drama otomano no ha pasado desapercibido, ni su talento tampoco. La ficción se despedía de las pantallas en Turquía el pasado junio (en España lo hará en noviembre) y desde ese momento, no han dejado de llegarle ofertas de trabajo. A partir de aquí,, la actriz ya ha decidido cuál será su siguiente paso profesional con el que promete no dejar a nadie indiferente.

La bella intérprete va a formar parte de Masumiyet Müzesi (El museo de la inocencia), la adaptación televisiva de la novela homónima del reconocido escritor turco Orhan Pamuk, considerada como una de las obras más importantes de la literatura otomana. La ficción trata sobre la historia de amor rayana en la obsesión de Kemal, el heredero de una de las familias más ricas de Estambul, con Füsun, una pariente lejana de clase inferior.

Kemal estará interpretado por Selahattin Paşalı, considerado como uno de los mejores actores jóvenes turcos y al que conocimos como Osman en la serie Aşk 101. Antes de ser elegido, trascendió que Kaan Urgancıoğlu (Secretos de familia), con quien coincidía el artista en esta última ficción, se encontraba también entre los candidatos para alzarse con este papel.

Eylül Lize Kandemir, quien se enfrenta a su primer papel principal, será la bella Füsun, según ha informado la periodista Birsen Altuntaş. La joven estrella dará vida al objeto de deseo del protagonista, con el que mantendrá una sensual relación amorosa y quien le que abrirá un museo, y, según apuntan desde Turquía, la joven va a dar mucho que hablar por las valientes escenas que va a interpretar.

Este ambicioso proyecto estará dirigido por Zeynep Günay, artífice de éxitos como La novia de Estambul, Club Estambul o Mar de amores, y escrito por Ertan Kurtulan, responsable del guion de ¿De quién huimos, mamá?. El Premio Nobel de Literatura en 2006 también está muy involucrado en esta producción, la primera de una de sus obras que se lleva a la pequeña pantalla. Orhan Pamuk está supervisando cada uno de los cambios que se están haciendo en el argumento y en los personajes, necesarios para su adaptación televisiva, y sin su aprobación no se toma ninguna decisión.

Está previsto que la serie conste de nueve capítulos y de una sola temporada. La ficción, que comenzará con sus grabaciones en el mes de octubre, se estrenará en Netflix, aunque todavía no hay fecha oficial, y se presenta como una de las propuestas más interesantes de la temporada en Turquía. Sin duda, un gran reto para Eylül y la oportunidad de volver a conquistar a sus seguidores con un registro totalmente diferente al que hemos podido verla hasta ahora.