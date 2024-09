La gran boda de Gianluigi Buffon y la presentadora Ilaria D'Amico en la Toscana, con dos estrellas de Hollywood entre los invitados

Ha sido uno de los grandes guardametas de la historia del deporte rey a nivel mundial, un hombre con una marcada personalidad y carisma que le convierten en uno de los grandes ídolos de su país. Es Gianluigi Buffon (46 años), quien se convertía este fin de semana en el gran protagonista de la crónica social en Italia, al celebrar una boda de ensueño en la Toscana con la no menos conocida presentadora Ilaria D'Amico (51).

© gianluigibuffon Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico el día de su boda

"Al fin, nosotros", decía el ya flamante matrimonio con esas breves pero significativas palabras tras jurarse amor eterno rodeados de familiares y amigos. Un mensaje que podía leerse junto a la preciosa foto de su enlace que compartían ambos en sus respectivos perfiles públicos, donde posan de pie a escasos centímetros de distancia y se miran a los ojos con mucho romanticismo. Un espectacular 'sí, quiero' que tuvo lugar el pasado sábado ante unos 250 invitados, según recoge Il Mesagero, uniendo el mundo del fútbol y el del espectáculo para lo que fue una cita inolvidable.

© Getty Images El municipio de Lucca, en la Toscana, en una imagen de archivo

Asistentes entre los que había incluso dos estrellas de Hollywood, como son la pareja formada por el aclamado y genuino director estadounidense Tim Burton (Bitelchús, Eduardo Manostijeras) y la bellísima modelo y actriz italiana Monica Bellucci. Su presencia allí obedecía a que ella es amiga íntima de la novia, tanto es así que ejerció como una de las testigos durante la ceremonia. El cineasta y la intérprete llegaron juntos de la mano a la boda y, como era de esperar, acapararon buena parte de las miradas de los allí presentes.

© Getty Images Tim Burton y Monica Bellucci, en su paso por el reciente Festival de San Sebastián (26 de septiembre)

Cuidado todo al máximo detalle, el escenario del enlace celebrado el pasado sábado no podía ser más idílico. Se trata de una fabulosa finca del siglo XIX llamada Villa Oliva, que está rodeada de naturaleza y se sitúa entre las colinas del municipio de Lucca (Versilia). En cuanto al look nupcial, Ilaria D'Amico lució un espectacular vestido de encaje con los hombros al descubierto y un tocado de estilo floral, creación de la firma de moda Luisa Beccaria. Por su parte, Gianluigi Buffon llevaba un elegante traje de Armani de color azul oscuro, corbata negra y chaleco gris claro.

© Getty Images Buffon y Bonucci, en la gala de premios del Calcio (noviembre de 2017)

No quisieron perderse la boda algunas de las grandes estrellas del deporte italiano como son Luciano Spalletti, actual entrenador de la selección azzurra, o los que fueron compañeros del mítico exportero sobre el terreno de juego: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y Andrea Barzagli. Tampoco faltaron el laureado técnico Massimiliano Allegri o el expresidente de la Juventus de Turín, Andrea Agnelli, el equipo donde el arquero -con su 1.92 metros de altura- logró sus mayores triunfos y una lista de títulos interminable.

© Getty Images Chiellini y Barzagli, en un acto en el Museo de la Juventus de Turín (mayo de 2019)

Otros VIPs que asistieron a la cita fueron los periodistas Benedetta Parodi, Leo di Bello, Angela Pedrini y Georgia Cavazzano, el escritor Alessandro Alciato o la comunicadora Francesca Fogar, esta última encargada de oficiar la ceremonia civil. Durante la misma, fue muy emotivo el hecho de que los novios dieran un papel importante a sus respectivos hijos, los que tienen de relaciones anteriores y al que tienen en común. Allí estaban Louis Thomas y David Lee por parte de 'Gigi', nacidos de su matrimonio con la maniquí checa Alena Seredova.

© Getty Images Buffon y D'Amico posan con su hijo a pie de césped tras la conquista de un trofeo por parte del portero (mayo de 2018)

Luego estaba Pietro, el niño que tuvo Ilaria con el empresario inmobiliario Rocco Attisani; y, cómo no, allí se encontraba también Leopoldo, el benjamín de la casa que vino al mundo por la relación que mantienen desde hace once años los ahora recién casados. Acompañados por su vástagos, la pareja llegó al altar para intercambiar promesas de vida y terminar fundiéndose en un apasionado beso. "Gracias a ti, Ilaria, he conocido el verdadero amor y no creía que pudiera existir", le llegó a decir él. Después comenzaría el banquete, una cena cóctel con la gran tarta nupcial, música, baile y diversión hasta altas horas de la madrugada.

© Getty Images Ilaria D'Amico y su hijo Pietro Attisani, en el estadio del Paris Saint-Germain viendo jugar a Buffon (agosto de 2018)

Al día siguiente, ya convertidos en marido y mujer, se cerraban los festejos con un 'brunch' frente al mar para un grupo de invitados algo más reducido (unos 150). A mediodía, todos ellos se desplazaban hasta el balneario que es propiedad de la familia Buffon, llamado La Romanina y que está en la localidad de Marina di Massa (costa de Apuano). Es ahí donde precisamente la pareja suele pasar sus vacaciones de verano junto a sus hijos y sus seres queridos por parte del deportista, por lo que es un enclave de gran valor sentimental para ellos.