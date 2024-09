Gwyneth Paltrow celebra su sexto aniversario de boda con Brad Falchuk con una romántica fotografía, ¡con beso incluido!

¡Gwyneth Paltrow está de aniversario! Se acaban de cumplir seis años desde que la actriz estadounidense y el director Brad Falchuk se dieron el ‘sí, quiero’. Para celebrar tan señalada fecha, la intérprete ha subido una bonita fotografía a sus perfiles públicos en la que ambos aparecen ataviados con ropa de baño, rodeados de naturaleza y dándose un beso sobre una tabla de surf. “Seis”, es la simple descripción con la que ha acompañado la imagen.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de románticos comentarios por parte de su extensa comunidad de seguidores y otros rostros conocidos del mundo del entretenimiento como la cantante mexicana Camila Sodi, la actriz Jessica Capshaw y la influencer Martha Graeff. “Viva el amor”, “Enhorabuena”, “Como dos adolescentes enamorados”, “Os deseo una vida llena de amor”, son algunos de los mensajes más repetidos.

© gwynethpaltrow

La protagonista de Shakespeare in Love y Brad se conocieron en 2010, cuando la intérprete apareció en uno de los episodios de la serie musical adolescente Glee, de la que Falchuk era co-creador y productor. Sin embargo, no fue hasta 2014, cuando la artista ya se había separado del cantante Chris Martín, cuando surgió la chispa entre ellos, haciendo oficial su noviazgo en abril de 2015.

© Getty Images

Una historia de amor a la que pusieron el broche de oro en 2018. La pareja pasó por el altar en una discreta ceremonia en su mansión de los Hamptons, en Long Island (Nueva York). Una boda con una lista de invitados reducida, tan solo 70 personas, pero muy VIP, ya que, entre otros, asistieron Cameron Díaz, una de las mejores amigas de la novia; Rob Lowe; Robert Downey Jr; el director Steven Spielberg; y Jerry Seinfeld. Para su gran día, la también empresaria optó por un vestido de Valentino con encaje floral, transparencias y espalda descubierta.

© gwynethpaltrow

Una boda cuidada hasta el más mínimo detalle, puesto que cada rincón de la finca estaba adornada de bonitas flores blancas, y donde el banquete corrió a cargo del chef neoyorkino Mario Carbone. Un menú compuesto por platos como costillas, puré de patatas, tortellini de langostinos y ensalada de cangrejo con aguacates. Ya convertidos en marido y mujer, la pareja disfrutó de una mini luna de miel en Umbría (Italia) y París.

© gwynethpaltrow

Tal y como la ganadora del premio Oscar ha confesado, uno de los mayores retos de su relación ha sido saber fusionar a sus dos familias, ya que ella es madre de Apple y Moises, de 20 y 18 años, nacidos de su anterior matrimonio con el vocalista de Coldplay; y Kevin, por su parte, tiene a Isabella y Brody, de 20 y 17 años, cuya madre es Suzanne Bukinik, de la que se divorció en 2013 tras once años juntos. “Es difícil, no es intuitivo y nadie te dice cómo hacerlo. Simplemente tienes que preservar. Ahora es una de las cosas que más felicidad me dan en la vida”, explicó la actriz.