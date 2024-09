Gabriela Guillén nos desvela la verdad sobre su hijo: 'Bertín no lo conoce en persona'

El pasado miércoles 25, una revista sacaba en portada el siguiente titular: "Gabriela Guillén confirma que Bertín ya conoce a su hijo". Sólo un día después, el cantante y presentador acudía a la presentación de Simof Madrid, en un hotel del centro de la capital, donde concedía estas declaraciones: "Ya sé cómo es, ya sé perfectamente cómo es y, además, se parece muchísimo [a mí]".

Por estas palabras y la información de la revista, muchos medios ya están dando por hecho que, por fin, se había producido el encuentro entre Bertín y el bebé de Gabriela, nacido el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, es la propia fisioterapeuta paraguaya quien desvela a ¡HOLA! la realidad sobre su bebé y el cantante. "No lo conoce en persona", nos desvela con rotundidad. "Sé cuál es la verdad y dista mucho de lo que de lo que se está diciendo", nos continúa expresando.

© Gtres

"Yo puedo decir que conozco a Brad Pitt o Angelina Jolie… Lo conozco, claro, pero por fotos. Así cualquiera, ¿no?", declara Gabriela. "Eso no es conocer", nos continúa manifestando, antes de añadir: "Puedo garantizar que muchas personas se sorprenderían muchísimo, porque se dicen medias verdades y se sacan las cosas a medias… Te digo que la gente no sabe ni el uno por ciento de todo lo que hay".

"De mi boca no sale nada", nos asegura Gabriela. "Todo lo que Bertín comenta me repercute directamente. Cuando él dice una cosa, luego me llaman para preguntarme, pero es que yo no he dicho nada", nos cuenta la fisioterapeuta paraguaya. "Todas las veces que me han sacado en la en la calle, yo he contestado con ironía… De ahí a que se saque alguna verdad entre líneas… Eso es otra cosa. Entonces, he llegado ya a un punto en el que que ya no quiero hablar para que no se tergiverse todo lo que digo".

© Gtres Gabriela, paseando a su bebé

Dado que siente que hay "demasiadas especulaciones" y que le llaman "muchísimos periodistas", Gabriela prefiere no entrar a confirmar si ha celebrado ya el bautizo de su hijo, aunque el empresario José Luis López 'El Turronero', amigo en común de los protagonistas, haya desvelado que dicha celebración ya se ha producido. "En ese aspecto, no quiero hablar de algo personal. Es algo muy íntimo de mi familia", nos responde ella.

A pesar de todo, Gabriela sí que deja claro que no va a poner ningún tipo de trabas para que Bertín conozca al bebé. "Él sabe donde vivo y sabe que puede venir a ver al niño cuando quiera, que las puertas de casa están abiertas", nos manifiesta con tono conciliador. De hecho, también nos cuenta que habría intermediarios que podrían facilitar ese esperado primer encuentro. "Veo muy de seguido a todos los amigos de Bertín y ellos conocen a mi hijo”, termina de añadir ella. Que se produzca ese momento es cuestión de tiempo.

© Gtres Bertín Osborne en una imagen reciente