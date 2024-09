Bertín Osborne confirma que ya conoce a su hijo con Gabriela Guillén

Bertín Osborne ha confirmado que ya conoce al hijo que tuvo con Gabriela Guillén. Nueve meses después de su nacimiento, el presentador de Mi casa es la tuya ya ha visto al pequeño, que nació el pasado 31 de diciembre y que vino al mundo en medio de un gran revuelo mediático entorno a la entonces supuesta paternidad del artista. No obstante, a principios del mes de junio la expareja firmó la paz y el cantante reconoció al bebé como hijo suyo y asumió la responsabilidad de darle el mejor futuro a ese niño. "Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y es una responsabilidad que asumo", señaló.

Ahora por fin el padre ha hablado de si por fin le ha visto durante la presentación de SIMOF. "Yo ya sé cómo es, ya sé perfectamente cómo es y además se parece muchísimo", reveló dejando entrever que el bebé tenía su parecido físico. El artista no quiso dar detalles sobre cómo fue ese encuentro y si le había conocido en persona o a través de fotos.

Simplemente se limitó a aclarar que no está obligado a tratar este tipo de temas personales y explicó por qué no quiere hablar de esta paternidad. "Hay terceras personas y hay un menor y no quiero especular con eso. Porque el día de mañana cuando vaya al colegio o por la calle le podrán decir cosas que no le van a gustar y entonces, yo quiero llevar eso absolutamente en privado. Y lo que tengamos o no que hacer lo voy a hacer sin hacerlo público. Primero porque no tengo por qué y segundo porque hay un menor involucrado y no quiero que esté afectado por esto", concluyó.

© Europa Press

Recordemos que la noticia acerca de la paternidad de Bertín Osborne suscitó un enorme revuelo. El embarazo de Gabriela Guillén resultó totalmente inesperado no solo para Bertín, sino también para su entorno, porque poco se sabía acerca de la relación que mantenía con su amiga especial, una empresaria treinta y dos años menor que él dueña de varias clínicas de belleza. Entonces el presentador de El show de Bertín explicó que estuvieron casi un año juntos y, que aunque ya no eran pareja, él se haría cargo de las necesidades del bebé.

A medida que transcurrieron los meses, la relación se fue enfriando hasta tal punto que Bertín Osborne solicitó una prueba de paternidad porque así lo consideraba y creía que se lo debía a su familia. Finalmente no se ha hecho la prueba de paternidad, porque al haber asumido la responsabilidad sobre el menor ambas partes consideran que ya no es necesario, pese a haber iniciado el trámite legal y haberles citado a ambas partes para realizarse las consabidas pruebas de ADN en el Instituto de Toxicología de Sevilla.

© El Capote

El cantante siempre ha tenido buenas palabras para Gabriela, de hecho, en la revista ¡HOLA! de enero, dijo que era "estupenda" y la única persona que "¡nunca!" le "había exigido nada" y confesó que el acercamiento entre los dos se produjo gracias a la mediación de un amigo común, "una persona que para mí es la mejor persona que he conocido en años", José Luis López Fernández, el 'Turronero'.