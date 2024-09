El besazo de Íñigo Onieva a Tamara Falcó en la Puerta de Brandeburgo tras correr la maratón de Berlín

Tamara Falcó puso rumbo a Berlín este fin de semana para apoyar a Íñigo Onieva durante su participación en la mítica maratón de la ciudad. La marquesa de Griñón se convirtió en una auténtica cheerleader y recibió este apasionado beso de su marido en la Puerta de Branderburgo, meta de la carrera. "Bravo a todos los españoles que habéis participado y, sobre todo, al mío. Te quiero y estoy superorgullosa de ti", publicó la colaboradora de El Hormiguero y jurado de Got Talent junto a varias fotos y vídeos de la prueba.

Íñigo, de 35 años, fue uno de los 58.000 participantes que corrieron la maratón de Berlín, que este año celebraba su 50 aniversario y finalizó con la victoria del atleta etíope Milkesa Mengesha. La primera vez que se celebró esta carrera fue el 13 de octubre de 1974 con tan solo 286 corredores. Cinco décadas después, conseguir un dorsal es casi misión imposible, de ahí la felicidad del empresario hostelero y sus amigos, entre ellos, Cristian Flórez, marido de Luisa Bergel, íntima amiga de Tamara.

Para superar este reto, Íñigo ha entrenado bajo las órdenes de Iván Álvarez, uno de los mejores triatletas españoles en media y larga distancia. Además, ha cuidado su alimentación con el nutricionista Alfonso Carabel, especializado en nutrición deportiva adaptada a las necesidades competitivas y fisiológicas del atleta.

Tamara, que cumplirá 43 años el próximo 20 de noviembre, es la viva imagen de la felicidad al lado de Íñigo. Junto a él sueña con convertirse en madre y para ello se ha puesto en manos de grandes profesionales en Barcelona. Actualmente, la marquesa de Griñón es paciente de una doctora "que está tratando todo desde el interior" y del psiconeuroinmunólogo Xevi Verdaguer, conocido por ayudar a Andreu Buenafuente y Silvia Abril a ser padres. "Estoy cuidándome y me han hablado de diferentes opciones dentro de mis valores morales", dijo a Europa Press durante su presentación como embajadora de Anara by Ana Lérida, un salón de peluquería ubicado precisamente en la Ciudad Condal. "Evidentemente, no lo hemos logrado hasta ahora, es lo que hay, pero es verdad que hay ciertas cosas que si no pasan pues será que no es para mí, para nosotros, y ya está", añadió.

Mientras intentan convertirse en padres, Tamara e Íñigo disfrutan de numerosos planes en pareja o con amigos. "Tengo mucha fe. Si tiene que ser, será. Si no, no creo que fuera una persona amargada. Hay que encontrar también formas de ser feliz sin seguir ese estándar", aseguró la marquesa de Griñón en ¡HOLA!.