Georgina causa furor en París rodeada de estrellas del espectáculo como Sofía Vergara y Bad Gyal

Georgina Rodríguez ha demostrado en más de una ocasión que no hay nada que se le resista, como cuando se subió a desfilar a la pasarela parisina el pasado mes de marzo. Ahora, seis meses después de debutar como modelo para la firma Vetements, ha regresado a París - donde se está celebrando la Semana de la Moda - para acudir como invitada principal al desfile de la citada firma y conocer las últimas tendencias de cara a la nueva temporada. La empresaria y creadora de contenido, ha deslumbrado con su presencia y ha acaparado todas las miradas, relacionándose con numerosos rostros conocidos.

La pasión por la moda, la alta costura, y las joyas, es un hecho que en más de una ocasión la propia Georgina ha confesado. Además, a lo largo de los años ha ido consolidando su estatus como icono de la moda. Por eso, tener el privilegio de disfrutar en primera fila de los diferentes desfiles de París, es para ella todo un regalo. En esta ocasión ha viajado a la ciudad del amor para asistir a la muestra de la firma Vetements, la cual los expertos de estilo han definido como "explosiva, única y atrevida", y cuyos protagonista sobre la pasarela fueron el cantante Travis Scott y Gigi Hadid.

Para esta glamurosa cita, la pareja de Cristiano Ronaldo ha optado por un espectacular minivestido, ceñido al cuerpo, con escote bardot, con un lazo en la espalda, y de color negro, siendo la tela de terciopelo dando así un toque de sofisticación u elegancia. Un look que combinó con unos estilos de tacón y grandes joyas, que incluyen un impresionante collar y pendientes de diamantes y sus característicos anillos de brillantes. En cuanto al peinado, Georgina optó por un favorecedor efecto mojado o más conocido a día de hoy como efecto wet con ondas. Además, puso el toque de color acudiendo al evento con las uñas de color cereza.

A través de su perfil público, la protagonista de Soy Georgina ha compartido los mejores momentos de la velada, ya que se rodeó de numerosos VIPs. "Vetements, una cita especial", ha escrito junto a un carrusel de fotografías. Un evento que reunió a numerosas celebridades como Sofía Vergara, Olivia Palermo, Heidi Klum, Normani, Heir Jordyn, J Balvin o Valentina Ferrero Bad Gyal. Cabe recordar que con esta última tiene una relación especial, tal y como demuestran en la nueva temporada de Soy Georgina, en la que la cantante aparece en una de las escenas porque los pequeños de la empresaria y Cristiano Ronaldo son sus seguidores.

© Getty Images

© georginagio

Georgina sobre la pasarela

El pasado uno de marzo, la creadora de contenido sorprendió a todos los asistentes al desfile de Vetements desfilando por primera vez con un diseño inspirado en una de las personas más importantes de su vida: la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo. Desfiló segura de sí misma y con la pasarela y el fondo a juego con su vestido, de color rojo y con un dorsal del astro portugués firmado. Un impactante diseño de manda corta, ajustado hasta la cintura y con una falda de vuelo que terminaba con una imponente cola. Un look con una intención clara: unir el deporte y la moda. Además, en la parte trasera su chico dejó escrito un mensaje en la espalda: "For the love of my life. Gio x Vetements" (Para el amor de mi vida).