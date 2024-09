Anne Igartiburu, en su entrevista más sincera: de cómo sus hijos le han cambiado la vida a sus miedos profesionales

La privacidad y la intimidad de su familia son primordiales para Anne Igartiburu y por ello, no estamos acostumbrados a escucharla hablar de sus seres queridos. Pero en esta ocasión, la prestigiosa presentadora del programa D Corazón de Televisión Española, se ha abierto como nunca antes y ha hecho un balance sobre su vida. Ha contado lo que ha supuesto para ella la maternidad y cómo le han cambiado la vida sus tres hijos, Noa, de 23 años, Carmen, de 12, y Nicolás, que acaba de cumplir 9, quienes la han convertido en la mujer más feliz del mundo.

© Gtres

Tranquila, serena y feliz. Así ha acudido la presentadora de Elorrio (Vizcaya), de 55 años, ante una de las entrevistas más personales en la que ha presentado su nuevo libro: Un latido de más. Con un look cómodo compuesto por un vaquero, una camiseta oversize, unas deportivas blancas y el pelo recogido en una coleta, se ha sentado en el sofá frente a Nagore Robles para contestar las preguntas que la exconcursante de programas de Telecinco le ha ido realizando. Una de las cuestiones más personales ha sido qué significa la maternidad para ella. "Los hijos no son míos, mía es la responsabilidad y el privilegio de acompañarlos", ha comenzado explicando.

© Gtres

"Los hijos no son tuyos. Eso es una equivocación que a veces tenemos los padres. Cuando quieres a alguien tienes que dejarle libre", seguía contando. En este ambiente distendido en el que Anne se ha sentido muy cómoda, también le ha contado a Nagore Robles en su podcasts de Podimo, cómo le han cambiado la vida sus hijos, Noa, de 23, Carmen, de 12 y Nicolás, de 9, fruto de su matrimonio con Pablo Heras-Casado: "Yo creo que a Nicolás me lo han puesto en el camino para ser capaz de no perder los nervios en ningún momento, porque con las mayores he perdido más los nervios".

© lacasademivecina/Podimo

También ha hablado de su relación con sus dos hijas mayores: "Con la mediana, he entendido que también tiene sus ritmos y sus tiempos. Y la mayor, la parte de la emoción a flor de piel. Con cada uno de ellos aprendes cosas nuevas. Tienes que ser fiel, pero también dejarle que ande su camino, que sean libres. Ya verás cuando te toque", ha terminado diciendo entre risas y refiriéndose a Nagore Robles, a lo que la presentadora del podcasts ha contestado: "Ahora mismo estoy en un momento muy disfrutón".

La comunicadora, que perdió a su madre en un accidente aéreo con tan solo 17 años, se convirtió en madre por primera vez en 2001 con la llegada de Noa, una niña nacida en India. Doce años después, en 2013, amplió la familia con Carmen, una pequeña de Vietnam. "Adoptar como madre soltera es una aventura y más en países con India o Vietnam, donde la ley cambia todo el rato. Una mujer sola en países así es duro", contó en El Hormiguero. Por último, se quedó embarazada de Nicolás durante su matrimonio con el director de orquesta Pablo Heras-Casado. El niño nació el 5 de junio de 2016 y la presentadora explicó poco después cómo era tener un bebé en la familia: "Un proceso de adopción es largo, costoso y tiene satisfacciones, y un hijo biológico te llena de sorpresas que son preciosas", dijo.

© Gtres

Anne está viviendo una etapa en la que ha confesado que "se encuentra en paz y afianzada" y en la que también se está descubriendo de nuevo: "Siento el síndrome del impostor. Creo que a las mujeres nos pasa mucho que no nos terminamos de creer que nos merecemos aquello que nos llega, o creemos que no somos capaces o no tenemos nada que aportar". Con una gran y dilatada trayectoria profesional, la presentadora de D Corazón ha contado que ya "nunca me pongo nerviosa, soy carne de directo", en cuanto a programa televisivos se refiere. Sin embargo, se ha sincerado contando uno de los peores momentos de su carrera: "Solo recuerdo con Imanol presentando los Fotogramas y en primera fila estaban Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Marisa Paredes. Me puse tan nerviosa que me quedé en blanco. Ahí aprendí lo que te arriesgas en el directo y que tienes que salir adelante".

© lacasademivecina/Podimo

Antes de terminar esta entrevista, la comunicadora y conductora del vespertino programa de Televisión española ha querido contar el vínculo que le une a la gran Rocío Jurado: "Tengo unos zapatos suyos que me regaló José Ortega Cano después de un rodaje. Es algo que me da hasta pudor contar, porque es tan grande y tan importante. Es un tesorazo. Yo admiro muchísimo a Rocío. Me acuerdo de la primera vez que la vi. Lloré de emoción por la fuerza y el poder que ella tenía cuando cantaba". A través de su perfil público, Anne ha querido dedicarle unas palabras a Nagore Robles por si cariño y su acogida: "Sabes que no suelo acudir a muchas entrevistas porque siento que lo mío no es tan relevante y que quizá no puede ser entendido como yo lo siento. Por pudor, y sobre todo por tranquilidad en mi vida. Por la “Calma”, que es de lo que hemos hablado en el último capítulo de tu Podcast. Gracias a todo el equipo por cuidarme y gracias por tu mirada curiosa, amigable y entusiasta. Por mostrarme tus vulnerabilidades y verme en ellas. Por tu grandeza primigenia. (¡Viva la madre que te parió también! Nos vemos en el camino".