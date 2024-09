La hermana de Sara Carbonero da a su luz a su segundo hijo: 'Ahora sí, estamos todos'

Irene, la hermana de Sara Carbonero, ha dado a luz a su segundo hijo en común junto a su marido, Patricio Martínez . Ha sido la propia Irene la que ha compartido a través de sus redes sociales la buena noticia: "La Calma. Ahora sí, estamos todos". Unas palabras que la hermana de la periodista acompañaba con la canción Solo tienes que avisar, del artista Dani Fernández, y que habla sobre "la importancia del amor y la protección a los tuyos". Este bebé aumenta la familia que la pareja ya había formado junto a Leo, su primogénito, nacido en febrero de 2022 y que se convierte ahora en el hermano mayor.

© Europa Press

Muy discretos con su vida personal

Pese a la gran popularidad de Sara, Irene Carbonero siempre se ha mantenido alejada del foco mediático y tanto ella como su marido han llevado la discreción por bandera. Aún así se sabe que tanto Patricio como Irene estudiaron Psicología, ella en la Universidad Complutense de Madrid, y su marido lo hizo en la Universidad de Jaén. Actualmente, Patricio trabaja en una empresa líder en el sector de venta de cruceros online. Muy familiares, ambos están muy unidos a Sara y a sus hijos.

© Getty Images

La mejor de las alegrías para su tía Sara

Este bebé llena de alegría la vida de la conocida periodista que desde mayo de 2019 los médicos le detectaron un tumor maligno en un ovario durante una revisión rutinaria. La comunicadora tuvo que pasar por quirófano y enfrentarse a seis ciclos de quimioterapia. Dos años después, se sometió a una nueva intervención y se dijo que había tenido una caída, pero su círculo más cercano lo desmintió. A finales de 2022, volvió a ser operada.

Irene, de 35 años, ha sido un gran apoyo para Sara en su época más difícil en cuanto a su salud se refiere. No se separó de ella durante su estancia en el hospital y también durante el proceso de quimioterapia. Además, se desvive por sus sobrinos y, según Sara, Martín se parece mucho a ella: "Cuando te das cuenta de que han salido a la tía... Cada vez que miro esta foto se me cae la baba ", publicó junto a una foto en la que Irene posaba con su sobrino mayor, del que es madrina de bautismo.

© alex.varo Sara Carbonero muestra la cicatriz que recorre su abdomen

Muy unida a su familia

Gracias al apoyo de su hermana ya los suyos Sara afrontó su enfermedad con mucha fuerza y optimismo, aunque también confesó recientemente que estuvo "cuatro meses" sin mirarse a un espejo: "Huía de ellos porque no reconocía a la persona que me mostraba". En esos duros momentos su hermana fue su gran apoyo. Así agradecía la periodista a su hermana pequeña todo lo que ha hecho por ella: "La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mí, a nosotros, siendo la hermana pequeña".

"Una prueba que no te tocaba vivir pero que te ha hecho todavía más grande: Cuánto ha crecido de golpe. Este último año hemos compartido ratos de todos los colores y salvo dos veces contadas nunca has perdido la sonrisa de la cara, esos ojos que brillan más que ningunos y se ríen aunque por dentro rota", comenzaba diciendo Sara sobre Irene, con la que se lleva cuatro años de diferencia. "Una de las cosas más difíciles, cuando llegan situaciones que lo descolocan todo y te rompen los esquemas, es entender y aceptar que la vida a veces no tiene lógica, que el destino se equivoca y que aunque tendría que ser yo la que te protegiera y velara por ti, ha sido todo lo contrario", añadía.

© @saracarbonero

Dos hermanas apasionadas de los viajes

Aunque básicamente son muy distintos, las hermanas Carbonero comparten su gusto por los viajes, la ropa, los tatuajes y la música. Además, las dos están muy unidas a su madre, Goyi Arévalo, que recientemente también ha atravesado un bache de salud.