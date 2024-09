Quién es Molly Gordon, la protagonista de la foto con Jeremy Allen White que se ha viralizado

Emocionados estaban los fans de que Rosalía saliera con uno de los actores más carismáticos y misteriosos de Estados Unidos. Una ilusión que ha durado apenas un año pues Jeremy Allen White ha sido pillado besándose con su compañera de reparto Molly Gordon, lo que confirma una ruptura con la cantante catalana que ya se rumoreaba. Molly no es una desconocida para los fans de la serie The Bear, pues ella es precisamente una de las protagonistas que comparte planos con White, de 33 años, en la ficción dramática. El amor ha nacido entre fogones, aunque fueran de mentira.

© Hulu Con Jeremy en la serie 'The Bear'

Mientras las fotos en las que se les ve abrazados y dando rienda suelta a sus sentimientos en las calles de Los Ángeles se viralizan, el nombre de Molly Gordon se convierte en uno de los más buscados. ¿Quién es la chica que ha sustituido a Rosalía en el corazón de Jeremy? Molly tiene 28 años y nació en Los Ángeles, California, en el seno de una familia ya vinculada al entretenimiento. Su padre es Bryan Gordon, director de cine y televisión, que ha estado al frente de capítulos de series como Larry David, Ally McBeal y El ala oeste de la Casa Blanca.

© Getty Images Molly Gordon con su buen amigo Ben Platt

Su madre es Jessie Nelson, guionista y directora, que escribió, dirigió y produjo I Am Sam, la cinta que en 2001 protagonizaron Sean Penn y Dakota Fanning. Su proyecto más reciente es Love the Coopers (2015), en la que aparecen Diane Keaton, John Goodman y Alan Arkin. Con estos genes no fue extraño que Molly mostrara desde muy pequeña un gran interés por la interpretación, participando en producciones teatrales y formando parte de pequeñas compañías con amigos como Ben Platt, se conocen desde la infancia, y Beanie Feldstein.

© Getty Images En el estreno del musical 'Alice By Heart'

Actriz, directora y guionista

Unas dotes interpretativas que demostró en 2001 con un papel en la película I Am Sam, que dirigió su madre. Le gustó así que continuó apareciendo en películas como Bewitched (2005) y Love the Coopers (2015). Su gran oportunidad llegó en 2016 cuando interpretó a Nicky Belmont en la serie Animal Kingdom, lo que le abrió las puertas a papeles más complejos. En 2018 encarnó a Maddie Miles en la comedia Life of the Party, en la que participaba también Melissa McCarthy, y en 2019 en Booksmart, donde hizo el papel de Annabelle a las órdenes de la directora Olivia Wilde.

© Getty Images En los premios Emmy 2024

No solo la interpretación está entre sus inquietudes pues Molly ha coescrito y codirigido la película musical Theater Camp, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2023. Ese mismo año se unía al elenco de The Bear en su segunda temporada, serie en la que interpreta a Claire, que tiene una relación con Carmen, el personaje de Jeremy Allen White. Aunque en la ficción (¡atención spoiler!) su relación se termina, en la vida real, a juzgar por estas imágenes, avanza firme. De momento la actriz no aparece en la tercera temporada de The Bear, a excepción de algunas escenas que muestran flashbacks.

© mollsterg

Encarnó también el papel protagonista en el musical Alice by Heart, una versión moderna del clásico Alicia en el país de las maravillas que se representó en un teatro de Nueva York. Entre sus próximos proyectos están Three Bags Full: A Sheep Detective Movie y Oh, Hi!, ambas en fase de producción todavía.

© Getty Images En el estreno de 'Animal Kingdom' en 2016

No se le conocen parejas anteriores a la intérprete, que parece haber encontrado en Jeremy Allen White a su primera pareja pública. Los dos estuvieron (no posaron juntos) en la reciente entrega de los premios Emmy, el 15 de septiembre, donde Jeremy recogió un galardón y donde no se vio a la artista catalana. La ausencia del actor en el cumpleaños de Rosalía, con quien salía desde hace un año, desató preguntas que quedaron respondidas por estas imágenes. Parece que la pareja, de quien se tomaron imágenes el pasado mes de julio, rompió hace algunas semanas. Llevaban juntos un año aunque no se habían prodigado en demasiadas ocasiones públicas ante los focos, limitándose a disfrutar de su amor en encuentros informales y privados. Por ahora la artista catalana no ha hecho declaraciones, centrándose en celebrar por todo lo alto su 32º cumpleaños, una gran fiesta en París a la que no faltaron amigas como Gigi Hadid y Marta Ortega. ¡La vida sigue!