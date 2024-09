El inesperado reencuentro de Rocío Crusset con su ex, Juan Betancour, en San Sebastián

Rocío Crusset, de 30 años, y Juan Betancourt, de 34, coincidieron anoche en la gala de Vanity Fair & Armani Beauty en el Festival de Cine de San Sebastián Al verse, se saludaron con una sonrisa y dos besos, demostrando que, a pesar de su polémica ruptura, mantienen una relación cordial.

Los rumores sobre su romance comenzaron en el verano de 2016 y aunque en un primer momento optaron por desmentirlos, meses después la revista ¡HOLA! confirmó que entre ellos existía algo más que una bonita amistad con la publicación, en exclusiva, de unas románticas imágenes. Su historia de amor parecía no tener fin a juzgar por los mensajes que compartían en redes sociales. "Personas que llegan para quedarse", publicó el modelo cubano junto a una foto de la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero.

Sin embargo, en junio de 2018, rompieron. Según pudo saber ¡HOLA! en aquel momento, la decisión la tomó Betancourt y se rumoreó que pudo a ver sido porque había conocido a otra chica. Ese verano se le vio muy cómplice con Sophie Tatar, tronista de 'Mujeres y Hombres y viceversa', en las playas de Ibiza. Pero nunca se llegó a confirmar su romance, por lo que puede que solo fueran dos buenos amigos disfrutando de las vacaciones.

Después, el modelo estuvo saliendo durante dos años, de 2019 a 2021, con la actriz Andrea Duro. Tras esta ruptura, se enamoró de la tenista Paula Badosa. Su romance duró otros dos años, de 2021 a 2023. Tal y como pudo conocer ¡HOLA! en su momento, lo que llevó a al modelo y a la deportista a romper de forma definitiva fue que "se mezcló lo profesional y lo personal". Paula no pudo soportar más esa situación y decidió hablar con Betancourt para poner punto final a su historia.

En la actualidad, Betancourt estaría soltero mientras que Crusset es feliz desde hace más de cinco años con el empresario italiano Maggio Cipriani. La pareja vive en Nueva York, pero, de momento, no convive bajo el mismo techo. "No porque me encanta tener mi espacio personal y creo que mientras pueda permitírmelo tendré un pisito para mí, como Carry en Sexo en Nueva York, donde cualquier amiga que necesite espacio en algún momento también pueda disfrutarlo", dijo hace un tiempo entre risas.

La familia de Rocío está encantada con Maggio. "Es un hombre muy trabajador. Es de los típicos perfiles de hombre joven que, desde muy joven, ha tenido que manejar un negocio mundial. Tiene filiales en París, en Londres, en España, en Abu Dabi, en Nueva York, en Argentina, en Los Ángeles, hoteles, restaurantes… Y lo lleva todo él. También es un chaval que está, desde el punto de la mañana, trabajando y hasta el punto de la noche, pendiente. Y ese tipo de personas, a mí, también me gustan", aseguró Mariló en la revista ¡HOLA!. Además, ve a su hija muy contenta con él. "Yo los veo muy bien a los dos. Pero es su vida. ¿Que va hacia adelante? Estupendo. ¿Que tiene que acabar? Pues qué bonito que ha sido", añadió.