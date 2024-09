La oscura historia tras la desaparición en Valencia del pequeño Luis Eduardo, hijo del artista colombiano Lowe León

Luis Eduardo, el niño de dos años que figuraba como desaparecido en Bétera, Valencia, está localizado y se encuentra con su madre fuera de España, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Estas mismas fuentes han explicado que en la actualidad está en curso un procedimiento relativo a la custodia del menor entre sus padres, el cantante y compositor colombiano Lowe León y la abogada colombiana Liceth Córdoba.

© licethcordobar

Tal y como figuraba en el Centro Nacional de Desparecidos, el organismo que coordina la información sobre personas desparecidas en España, el pequeño fue visto por última vez el 20 de septiembre en la localidad valenciana en la que reside su padre. Para dar con su paradero lo antes posible, se solicitó la colaboración ciudadana. Tu ayuda es fundamental, dijeron, compartiendo el teléfono de la Guardia Civil (062) y el de la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo (116000).

Rápidamente se notificó que el niño, que cumplirá tres años en diciembre, se encontraba sano y salvo en Colombia junto a su madre, quien explicó en declaraciones a Levante-EMV que abandonó España ante el acoso de Lowe León. "Retorno de manera legal a Colombia huyendo para salvaguardar mi vida y mi estabilidad", contó. Además, aseguró que había avisado a su expareja de este viaje y que el pasado 8 de marzo firmaron un acuerdo que le autorizaba la custodia y cuidado personal del menor. "Me vine con mis 15 maletas, no como una delincuente", aclaró.

© licethcordobar

En sus redes sociales, Liceth compartió un vídeo de su regreso a Colombia junto al siguiente mensaje: "Mis abogados velaron para que mi salida de España fuese legal. Lowe, tú no eres la ley. Salí con miedo por tus alcances, pero llegué a Bogotá llorando de felicidad. Mi empatía te abrumó, nunca hubiese querido por mi hijo que esto se convirtiera en uno de los números de la mal llamada fama que te gusta. Aunque amamos España, nosotros somos colombianos".

Lowe León, por su parte, niega que su ex le comunicara su deseo de volver a Colombia. "Me han violentado el ejercicio de la patria potestad", es lo único que dijo al periódico Levante-EMV. Horas más tarde, el cantante escribió esta cita en sus redes sociales: "El silencio no siempre es cobardía, a veces es prudencia y otras veces es inteligencia".

A finales de agosto el artista colombiano fue detenido por un presunto delito de coacciones en el ámbito familiar y malos tratos habituales. "Son insultos, no dejarle hacer la vida que quiere, agresiones físicas... todo ello para crear un ecosistema de terror en torno a ella para que se vuelva a su país sola sin su hijo", señaló el abogado de la denunciante. Lowe León negó ante el juez dichas acusaciones y atribuyó la denuncia de Liceth a un desacuerdo económico en los trámites de divorcio.