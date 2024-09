Las enigmáticas palabras de Kiko Rivera dirigidas a su padre: 'Qué te voy a contar que tú ya no supieras'

Kiko Rivera no ha pasado por alto el 40 aniversario de la muerte de su padre, el torero Paquirri. El DJ ha compartido las mejores fotos que tiene junto a él y le ha dedicado unas conmovedoras palabras. "Daría todo lo que tengo y y más por volver atrás y, aunque no me acordara, porque desgraciadamente no me acuerdo, poder sentir tus besos o tus caricias", ha comenzado diciendo. "Papá, me has echo tanta falta durante todos estos años, no te imaginas cuánto. Aunque imagino que tampoco tuvo que ser fácil para ti tus últimos minutos", ha añadido.

© riverakiko

Después, Kiko se ha dirigido a su padre con esta enigmática frase: "Por aquí sigue la cosa como siempre, qué te voy a contar que tú ya no supieras".

© riverakiko

Cuando un toro de la ganadería de Sayalero y Bandrés, de nombre ‘Avispado’, corneó hasta la muerte a Paquirri, el DJ tenía nueve meses y no se acuerda de él. Pese a ello, le siente muy cerca de su corazón. "Te mantengo vivo en mis pensamientos y también en tus nietos, estarías como loco con ellos. Hoy hace 40 años que te fuiste y yo, dentro de lo que puedo recordar que por desgracia solo son fotografías, te llevo muy presente en mí. Te quiero, papá, y la pena más grande que tengo es la de no poder recordarte aunque lo intento cada día, pero es imposible", ha lamentado.

© riverakiko

Kiko ha dicho que se conforma con ver "estas fotos" y "saber que en algún momento los dos nos miraremos a los ojos y sentiremos el cariño mutuo, un cariño que no duró mucho por cosas de la vida". "Algún día nos encontraremos y ese día será maravilloso para mí, pero de momento me quedo por aquí, que todavía tengo muchas cosas que hacer. Ojalá todo hubiese sido diferente. Hasta pronto, papi"️, ha finalizado.

© riverakiko Paquirri con su hijo Kiko

Isabel Pantoja, por su parte, ha enviado un corona de flores blancas a la tumba de Paquirri en el Cementerio de San Fernando, de Sevilla. En la cinta podía leerse el siguiente mensaje: 'Tu esposa e hijo'. A pesar de no tener relación, la cantante ha incluido a Kiko en el homenaje al torero. También ha enviado una corona de flores blancas Teresa Rivera, hermana de Paquirri.

© Europa Press

De momento, ni Francisco ni Cayetano Rivera se han pronunciado públicamente sobre el 40 aniversario del fallecimiento de su padre.