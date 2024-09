Recordamos las últimas horas de Paquirri al cumplirse 40 años de su muerte

Se cumplen 40 años de la muerte de Paquirri, una tragedia que conmocionó a España. El torero, nacido en Zahara de los Atunes el 5 de marzo de 1948, llegó la mañana del 26 de septiembre de 1984 a Pozoblanco, Córdoba, procedente de Logroño, donde un día antes había toreado con Esplá y El Soro. El diestro recorrió los más de 700 kilómetros que se paran a estas localidades en un BMV junto al torero Juan Carlos Beca y su hermano Antonio Rivera. Tras alojarse en el hotel y comer, Paquirri se reunió con los miembros de su cuadrilla para jugar a las cartas. "Como terminábamos la temporada nosotros y él se iba para Caracas vía Miami a torear dos o tres corridas de toros, quiso echar el rato jugando a las cartas con nosotros", ha recordado el banderillero Gregorio Cruz Vélez en El Diario de Cádiz. "Jugábamos nada, monedas de peseta, nos dio un palizón a todos y nos quitó todas las monedas. No veas la sonrisa porque nos había ganado. Hasta perdimos el respeto del protocolo del coche de cuadrillas camino de la plaza, con lo de las ganancias de Paco ¡No iba a estar contento si nos había pelado! ¡Unas risas en el coche!", ha añadido. Nada hacia presagiar en ese momento que un toro de la ganadería de Sayalero y Bandrés, de nombre ‘Avispado’, iba a terminar con la vida de Paquirri.

Paquirri compartía cartel en Pozoblanco con El Yiyo y El Soro. Tras cortar una oreja a su primer toro, el diestro concedió una entrevista a Radio Nacional de España. Fueron sus últimas palabras a un medio de comunicación y sus palabras, a día de hoy, siguen siendo sobrecogedoras. "Hoy tengo entendido que parece ser que la última tarde que toreas esta temporada aquí, precisamente en el ruedo de Pozoblanco. ¿Es positivo eso, Paco?", le preguntó el periodista al inicio de la conexión. "Sí, pero no me gusta decir que es la última. Siempre me gusta decir que es la penúltima. La penúltima", contestó el torero. "Yo termino la temporada de este año aquí en España y aquí en Pozoblanco donde hay un público sensacional y un público buenísimo… donde me gustaría venir el tiempo que me quede de ser matador de toros, que no es mucho", añadió.

Mientras esperaba su turno para volver al albero, Paquirri estuvo hablando desde el callejón con Antonio Molina y el matrimonio formado por Juanito Valderrama y Dolores Abril, que estaban sentados en la barrera. Le preguntaron por su hijo pequeño, Kiko Rivera, fruto de su matrimonio con Isabel Pantoja y que entonces era un bebé de nueve meses. Después sonó el clarín y Avispado salió al ruido. Paquirri le brindó la faena a un jovencísimo Manuel Díaz, El Cordobés. "Te brindo este toro para que tengas la suerte que yo he tenido o más", le dijo. Después, se fundieron en un abrazo. "Todavía recuerdo el sudor de su cara en mi cara. El frío que me dejó en la cara cuando me dio el abrazo", contó El Cordobés en el programa Lazos de sangre, de Televisión Española.

'Avispado' sesgó la vida de Paquirri dejando en shock a El Soro. "Yo vi la tragedia. Era una cornada horrorosa, muy grande, espectacular", contó el torero en el mismo programa de Televisión Española. Antonio Rivera, por su parte, saltó inmediatamente al ruedo para llevar a su hermano a la enfermería. En ese momento, Paquirri le miró a los ojos y le dijo: "Llama a Isabel (Pantoja). Esto lleva mal camino". Y así lo hizo. "Fui corriendo desde la plaza de toros al hotel. Llamé a Isabel por teléfono y no se lo podía creer", señaló Antonio en Lazos de sangre.

La agonía de Paqurri fue grabada por Antonio Salmoral, cámara de TVE. Esas imágenes, hoy irreproducibles por sentencia judicial, quedarán para siempre en la historia de la televisión en España. En ellas se podía ver al torero hablando con el cirujano Eliseo Morán Gómez en la enfermería. "Doctor, la cornada tiene al menos dos trayectorias, una p'acá y otra p'allá. Abra todo lo que tenga que abrir. Lo demás está en sus manos".

Ante la gravedad de la cornada, Morán Gómez decidió trasladar a Paquirri al Hospital Universitario Reina Sofía, pero finalmente tuvieron que ingresarle en el Hospital Militar de la ciudad, que estaba más cerca. La ambulancia salió de Pozoblanco a las 20:10 horas, llegó al hospital a las 21:05 horas y a las 21:40: horas el torero entró en quirófano. En el trayecto, de 70 kilómetros, Paquirri pidió que abrieran una ventaba porque se estaba "asfixiando", reveló su hermano Antonio. "Claro, se estaba quedando sin sangre", explicó.

Antonio aseguró que en la enfermería de Plozoblanco se perdió mucho tiempo cuando, en su opinión, solo se tenía que haber atajado la hemorragia y haber trasladado rápidamente a Paquirri al hospital. "Aunque luego le hubiesen cortado la pierna, pero Paco hubiera vivido". El único consuelo que le queda es saber que su hermano falleció con su característica sonrisa. "Murió con una sonrisa, de haber muerto muy suave, muy lentamente, y esa sonrisa se la llevó con él".