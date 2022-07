Vicente Ruiz 'El Soro' prepara su boda con Eva Rogel tras recibir el alta hospitalaria

Tras meses de angustia, ingresado estos días de nuevo en Valencia por los problemas derivados de la sepsis que sufrió tras su infarto de 2020, Vicente Ruiz 'El Soro' quiere celebrar su alta hospitalaria pasando por el altar con la periodista Eva Rogel. Ha estado al borde de la muerte, luchando con la incertidumbre de no saber si podría conservar su pierna izquierda, acompañado en todo momento por Eva Rogel, que no ha dejado el hospital ni un momento para apoyar al diestro y ahora la pareja quiere celebrarlo preparando una gran fiesta que selle su compromiso.

VER GALERÍA

Tras este gran susto, el diestro ha decidido pasar por el altar: “Nos casamos Eva y yo en la UCI pero no fue válido, así que éste octubre será una boda muy bonita, muy torera, muy familiar, muy valenciana. Habrá muchos compañeros de profesión, toreros, ganaderos y artistas” El que fuera uno de los mejores toreros del país se ha sometido a 66 operaciones a sus sesenta años y confiesa “Eva ha estado a mi lado en todo moment. Gracias a ella recobré la autoestima, la credibilidad y la confianza”. El torero se casó en la UCI del Hospital Clínico de Valencia con la periodista, “su novia de toda la vida”. Tal y como relata, aquel fue un trámite in extremis que quedó declarado nulo, una boda oficiada por el alcalde de Foios, su primo Sergi Ruiz, y su hijo Tito como testigo, que había venido de Estados Unidos, horas antes de ser intervenido el diestro. Ahora la pareja quiere por fin formalizar su relación preparando una gran fiesta en Valencia

VER GALERÍA

A principios de enero de 2020 sufrió un infarto que le mantuvo cinco días ingresado en el Hospital 9 de octubre. Poco después se le inflamó la rodilla y fue allí donde, tras una exploración, detectaron un fallo renal y tuvieron que intervenirle por la sepsis que tantas complicaciones le ha traído. “Son 66 operaciones. 44 intervenciones en esta pierna, 22 con una sepsis, un infarto y dos anginas de pecho. Si eso no es decirle a la vida y a Dios que soy un hombre de suerte, pues la verdad es que sí”, explica el matador.

VER GALERÍA

El torero acaba de recibir el alta hospitalaria y emocionado no ha dudado en posar a las puertas del hospital, besando a los médicos que le han atendido estos días, agradecido y muy sonriente. “Mi relación con Dios Todopoderoso es muy buena, porque no me deja subir” ha asegurado lleno de entusiasmo tras abandonar la clínica ya recuperado y nos ha contado sus nuevos planes de futuro.

VER GALERÍA

Lleno de optimismo hoy dice que se encuentra “Bien, gracias a Dios. Una vez más, me han dado el indulto, nunca mejor dicho, existe para los humanos y estos científicos que tenemos en la actualidad en España, sobre todo en Valencia, en el Clínico. Permítanme que le eche una flor a un prestigioso doctor, el jefe de Traumatología Clínico de Valencia, que es una eminencia, el doctor don Antonio Silvestre, que no solo me ha salvado la pierna, sino que la vida también”

-La mujer de Vicente Ruiz 'El Soro' habla de su atípica boda y cuenta cómo se encuentra el diestro

La gran figura de los años ochenta, que recibió la alternativa de manos de Paco Camino, no encuentra palabras para agradecer lo bien cuidado que se ha sentido estos días “Son los héroes de este siglo y de todos los siglos, los doctores. Sin olvidar de esos equipos de enfermeras y enfermeros, que hacen lo posible para que todos los enfermos nos recuperemos” terminaba el diestro, que confiesa que su mujer es “mi mejor apoyo, me ha salvado la vida unas pocas de veces y es que Eva y yo nos complementamos en todo: en el trabajo y en la vida cotidiana, estamos deseando que esta vez sea posible la boda”